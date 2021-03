Mainz. An diesem Wahlabend gab es für die SPD Rheinland-Pfalz nur eines, das die Hochstimmung ein wenig bremsen konnte: Dass sie in der Corona-Pandemie nicht angemessen feiern konnte. Sie hätte jedenfalls allen Grund dazu, denn mit der populären Ministerpräsidentin Malu Dreyer an der Spitze ist sie bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz nicht nur klar stärkste Partei geblieben. Es gibt auch kaum andere denkbare Konstellation mehr als die von Dreyer gewünschte Fortsetzung der Ampelkoalition mit FDP und Grünen. Und zu der bekannten sich am Sonntagabend alle drei beteiligten Parteien mehr oder weniger deutlich.

Klöckner stützt Kandidaten

Die Ministerpräsidentin hat es wie schon vor fünf Jahren erneut geschafft, in einem grandiosen Endspurt einen monatelangen Rückstand in den Wählerumfragen aufzuholen. Mit nach den Hochrechnungen um die 36 Prozent hat sie die schwachen Werte der Bundespartei sogar mehr als verdoppelt. Und vor allem den bislang eher niedergeschlagenen Genossen gezeigt, dass man als Sozialdemokratin durchaus auch siegen kann. Nach allen Befragungen wird Malu Dreyer als glaubwürdig und authentisch eingeschätzt. „Für mich ist das ein ganz besonders schöner Tag“, freute sie sich, blieb aber im Jubel eher bescheiden, wie man sie kennt.

Sichtlich enttäuscht reagierte ihr CDU-Herausforderer Christian Baldauf auf das Wahlergebnis, das viele seiner Parteifreunde am Sonntagabend nur mit einem Wort kommentierten: „bitter“. Sein durchaus passables Abschneiden in den beiden Fernsehrunden vor der Wahl hat nicht mehr gereicht, das Blatt noch zu wenden. Mit einem Minus von fünf Prozentpunkten auf noch knapp unter 27 Prozent zeichnete sich in den Hochrechnungen sogar das historisch schlechteste Ergebnis in dem Land ab, das einst von CDU-Größen wie Helmut Kohl erfolgreich regiert wurde. „Seid nicht so geknickt“, machte Baldauf den Parteifreunden Mut. Jetzt müsse man den Blick nach vorne richten und wieder entschlossen Oppositionsarbeit machen.

Die Frage eines möglichen Rückzugs vom Fraktionsvorsitz ließ Baldauf offen, da wolle er den Parteigremien nicht vorgreifen. Doch ein solcher Schritt steht in der CDU nicht zur Debatte. Niemand lastet Baldauf persönlich die Niederlage an. Alle verweisen auf die Bundespartei und vor allem die Maskenaffäre. Baldauf selbst will „keine Schuldzuweisungen vornehmen“. Aber es sei schon bitter, dass eine ganze Partei für die Verfehlungen einzelner in Haftung genommen werde. Die CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner, die 2016 ebenfalls deutlich gegen Dreyer verlor, betonte, die Partei gewinne zusammen und gewinne auch nicht zusammen.

Von Wunden lecken ist dagegen bei der SPD natürlich keine Spur. Dreyer will jetzt vor allem schnell an die Arbeit gehen und mit den Vorsitzenden von Grünen und FDP Gespräche aufnehmen. Bei allen Auftritten am Wahlabend ließ sie keinen Zweifel daran, dass sie die einzige Ampelkoalition auf Landesebene in Deutschland fortsetzen will, das habe sie ja im Wahlkampf immer klar gesagt. Von den beiden Regierungspartner der SPD haben nur die Grünen zugelegt, nämlich von 5,2 auf 8,5 Prozent. Die überholten damit auch die FDP als zweitstärkste Kraft in der Ampel. Die Spitzenkandidatin und Doppelministerin für Umwelt und Integration, Anne Spiegel, freute sich denn auch auf über den „klaren Regierungsauftrag für einen konsequenten Klimaschutz“, den die Partei natürlich annehme. Auch bei den Grünen, die eigentlich auf ein zweistelliges Ergebnis gehofft hatten, blieb der Jubel aber verhalten.

Überraschung der Freien Wähler

Das gilt ebenso für die FDP, die zwar entgegen einiger Umfragen vom Jahresanfang souverän die Fünf-Prozent-Hürde übersprang, aber mit 5,7 Prozent auch nicht zulegen konnte. Der bisherige Mainzer Wirtschaftsminister und neue FDP-Generalsekretär Volker Wissing sprach gleichwohl von einer klaren Bestätigung der Ampelkoalition. Und auch seine Nachfolgerin als Spitzenkandidatin, die bisherige Wirtschafts-Staatssekretärin Daniela Schmitt, lässt keinen Zweifel an der Bereitschaft zum Weiterregieren.

Verluste hatte auch die AfD; die von zwölf auf gut neun Prozent sank. Dagegen schafften es die Freien Wähler mit dem Landrat Joachim Streit an der Spitze nach den Hochrechnungen überraschend, mit 5,5 Prozent neu in den Landtag einzuziehen, wo wie nach eigenem Bekunden in die Opposition gehen wollen.