Mainz/Berlin. Dass der SPD-Parteivorstand am Tag nach der Entscheidung einen großen Wahlsieger oder in dem Fall Wahlsiegerin feiern kann, kommt seit einiger Zeit selten vor. Am Montag ist es endlich mal wieder so weit: Malu Dreyer erhält einen Blumenstrauß aus der Hand von Parteichef Norbert Walter-Borjans, hebt ihn stolz hoch und genießt sichtlich die gute Stimmung im Willy-Brandt-Haus. Kanzlerkandidat Olaf Scholz sonnt sich im Erfolg seiner Mainzer Parteifreundin und spricht von Aufwind für die Bundestagswahl im September. Die alte und neue Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz überstrahlt mit ihren 35,7 Prozent der Landtagswahl nicht nur bei weitem alle Umfragewerte der Bundespartei, sondern schneidet auch mehr als drei Mal so gut ab wie die Genossen in Baden-Württemberg.

Doch Dreyer hält sich nicht nur wegen Corona nicht lange mit Feiern auf und geht gleich an die Arbeit: Erste Weichen für die Aufnahme der Verhandlungen über eine Neuauflage der Ampelkoalition mit Grünen und FDP im Land werden schon am Montag gestellt. „Wir wollen die Ampel fortsetzen, das habe ich nie zum Geheimnis gemacht, und diesen Weg werden wir jetzt gehen“, sagt sie in der Bundeshauptstadt noch vor ihrer Fahrt zur Sitzung des Landesvorstands am Abend in Mainz. Und fügt hinzu: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass diese Gespräche fruchten werden.“

Positive Signale

Positive Signale kommen am Montag auch von beiden Koalitionspartnern, bei denen sich nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis die Gewichte zugunsten der Grünen verschoben haben. Die konnten den Rang der drittstärksten Partei in Rheinland-Pfalz von der AfD zurückerobern. Spitzenkandidatin Anne Spiegel verkündet schon am Nachmittag in Mainz grünes Licht für neue Koalitionsverhandlungen: Der geschäftsführende Landesvorstand votiert einstimmig dafür. Die FDP musste bei der Abstimmung Verluste hinnehmen. Auch die FDP wollen gerne in der Ampel weiter mitregieren. Ein entsprechender Beschluss der Parteigremien wird bis Mittwoch erwartet.

Anstelle des nach Berlin wechselnden neuen FDP-Generalsekretärs Volker Wissing soll dann im Mai dessen bisherige Staatssekretärin Daniela Schmitt das Wirtschaftsministerium in Mainz übernehmen. Das Amt der stellvertretenden Ministerpräsidentin wird die 48-Jährige dann aber voraussichtlich der 40 Jahre alten Grünen-Politikerin Spiegel überlassen müssen, die zurzeit noch Doppelministerin für Integration und Umwelt ist. Als mögliche neue Kandidatin für das Umweltministerium wird bereits die Mainzer Verkehrsdezernentin Katrin Eder (Grüne) gehandelt.

Doch vor Personalentscheidungen stehen erst einmal die Sachverhandlungen, die nach den Worten des SPD-Landeschefs und Innenministers Roger Lewentz mit Ausnahme ein paar freier Tage rund um Ostern jetzt zügig, hart und angestrengt geführt werden sollen. Die neue FDP-Spitzenfrau Schmitt ist ebenfalls zuversichtlich. Sie verweist auf die „solide Regierungsbilanz“, SPD, Grüne und FDP hätten in der Ampel gut und verlässlich zusammengearbeitet.

CDU auf Rekordtief gefallen

Wenig Grund zur Freude hatte dagegen die CDU, die auf ein historisches Tief in Rheinland-Pfalz fiel. Von einem Messerwetzen gegen CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf ist aber nichts zu vernehmen. Seine Wiederwahl als Chef der Landtagsfraktion, die am Mittwoch erstmals tagt, gilt weiter als wahrscheinlich.

Nach der Sitzung der Parteiführung plädiert Baldauf für eine Neuorientierung der CDU und sagt: „Die Transformation muss auch in unserer Partei stattfinden.“ Zugleich räumt der gescheiterte Spitzenkandidat aber ein, dass die Wahlkampfparole vom „Bildungschaos“ wohl nicht so verfangen habe.

Während die AfD von 14 auf neun Mandate fiel, ziehen die Freien Wähler mit 5,4 Prozent und sechs Abgeordneten neu in den Landtag ein. Erst im Endspurt hatten die Freien Wähler in den Umfragen zugelegt. Der bisherige Landrat von Bitburg-Prüm, Joachim Streit, will als Fraktionschef kandidieren und die Gruppierung als „Arm der Kommunen“ verstehen.