Mahnung aus einer düsteren Vergangenheit

Berlin. Es ist eigentlich alles andere als ein günstiger Zeitpunkt für einen Antrittsbesuch des Bundeskanzlers bei guten Freunden und Verbündeten im Ausland. In der Ukraine ist Krieg, der brutale Vormarsch russischer Truppen auf Kiew hält die Welt in Atem. Olaf Scholz ist im Krisenmodus, telefoniert laufend mit seinen Verbündeten, hat gerade die bisherige deutsche Sicherheitspolitik mit einem gigantischen Aufrüstungsprogramm und Waffenlieferungen in die Ukraine über den Haufen geworfen.

Und trotzdem: Den Besuch in Israel wollte der Kanzler sich nicht nehmen lassen. Am Mittwochmorgen steht er mit versteinertem Gesicht in der Halle der Erinnerung der Gedenkstätte Yad Vashem. Neben ihm brennt die ewige Gedenkflamme. Unter einer Steinplatte liegt die Asche von Menschen, die in NS-Vernichtungslagern ermordet wurden. Und in den Boden sind die Namen von 22 Mordstätten der Nazis graviert. Auschwitz, Majdanek, Treblinka – auch Babyn Jar.

Letzteres gilt bis heute als eines der grausamsten Beispiele dafür, zu was Menschen in der Lage sind. Die Gedenkstätte für das Massaker, die Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im vergangenen Jahr besuchte, ist eine eindringliche Mahnung an die Nachwelt, welches Leid Krieg über die Menschheit bringen kann. In der Nähe dieser Gedenkstätte schlugen am Tag vor dem Scholz-Besuch in Israel zwei mutmaßlich russische Raketen ein. Sie zerstörten nach Angaben der Betreiber ein Gebäude, das Teil des Erinnerungsorts werden sollte.

Der Ukraine-Krieg begleitet Scholz also auch in Israel auf Schritt und Tritt. In das Gästebuch in Yad Vashem schreibt er: „Das Menschheitsverbrechen der Shoah ließ die Welt in den Abgrund blicken.“ Deutschland werde das millionenfache Leid und die Opfer niemals vergessen und seiner Verantwortung für die Gegenwart gerecht werden: „Für die Sicherheit des Staates Israel und den Schutz jüdischen Lebens“.

Verantwortung wächst

Als Scholz später auf einer Pressekonferenz mit Bennett auf seinen Besuch in Yad Vashem angesprochen wird, geht er noch einen Schritt weiter in Sachen deutscher Verantwortung. „Natürlich erwächst aus unserer Geschichte auch eine Verantwortung, für eine Friedensordnung in Europa zu werben, die Kriege ausschließt.“

Um zur Wahrung der Grenzen in Europa beizutragen, hat Scholz am vergangenen Sonntag im Bundestag eine beispiellose Aufrüstung der Bundeswehr angekündigt. In Israel, einem Land, das in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Kriege erlebt hat, treffen solche Ankündigungen auf viel Verständnis. Bennett nennt Deutschland „einen Anker der Führung und Verantwortung in Europa“.

Es passt ins Bild, dass Scholz und Bennett auch eine Vertiefung der bilateralen Sicherheitszusammenarbeit vereinbaren. Zweimal im Jahr soll es nun strategische Konsultationen geben. Inwieweit das auch eine Vertiefung der Rüstungskooperation bedeutet, blieb zunächst unklar. Israel ist das Land, für das Deutschland seit Jahrzehnten eine Ausnahme bei Waffenlieferungen in Krisengebiete macht. Erst im Januar einigten sich beide Länder darauf, dass ThyssenKrupp Marine Systems weitere drei U-Boote der neuen Klasse „Dakar“ für Israel baut. dpa