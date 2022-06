Macron tritt die Flucht nach vorne an

Paris. An der Macht sein, aber ohne viel Handlungsspielraum – das ist eine schwierige Konstellation für einen Mann wie Emmanuel Macron, der vor Gestaltungswillen und Ehrgeiz nur so sprüht. Zwar sagte sein Vertrauter François Bayrou, Chef der liberalen Mitte-ParteiMoDem, nach den Parlamentswahlen am Sonntag, der französische Präsident empfinde die Situation des Landes als „stimulierend“. Tatsächlich stellt sie ihn aber vor Probleme. Da Macrons Partei La République en marche (LREM) die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung verloren hat, ist er künftig von Stimmen der Opposition abhängig, um Reformen und Gesetze zu beschließen. Diese scheint ihm jedoch feindlich gesinnt.

Was tut Macron, wenn er in die Ecke gedrängt wird? Er tritt die Flucht nach vorne an. Nachdem er zwei Tage lang die Vertreter der wichtigsten Parteien zu Gesprächen empfangen hatte, hielt er am Mittwochabend zur Hauptsendezeit eine Fernsehansprache, um seinerseits Druck auszuüben. Bis er Ende der Woche vom EU-Gipfel in Brüssel zurückkomme, sollten die verschiedenen Lager der Nationalversammlung klarstellen, inwiefern sie bereit zur Zusammenarbeit seien: Wollten sie in eine „Koalition der Regierung und der Aktion“ eintreten? Oder sich zumindest dazu verpflichten, für bestimmte Gesetzestexte zu stimmen?

Offen für Absprachen

In den kommenden Tagen steht eine Regierungsumbildung an, da drei Ministerinnen, die bei den Parlamentswahlen kandidierten, scheiterten und das Kabinett verlassen müssen. Das wäre die Chance für eine oppositionelle Partei wie die konservativen Republikaner, eigene Leute in die Regierung zu schicken. Auch die gerade erst ernannte Premierministerin Élisabeth Borne, die der Präsident in seiner TV-Ansprache nicht erwähnte, gilt als geschwächt. Ein Schuldeingeständnis für die missratene Wahlkampagne gab Macron nicht ab, er zeigte sich aber offen für Absprachen. Nur höhere Steuern und die Aufnahme von mehr Schulden schloss er aus. „Um im Interesse der Nation zu handeln, müssen wir kollektiv lernen, anders zu regieren“, so Macron. Es gehe darum, im Dialog miteinander „neue Kompromisse auszuhandeln“.

Wie kompliziert das werden dürfte, zeigten die Reaktionen seiner politischen Gegner. Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon, der das neue linke Bündnis Nupes anführt, sagte nach Macrons Rede, dieser täusche sich, wenn er behaupte, er habe bei der Präsidentschaftswahl im April ein klares Mandat erhalten: „Er wurde gewählt, weil eine Mehrheit der Französinnen und Franzosen nicht wollte, dass die extreme Rechte unsere Republik regiert.“

Auch die Vertreter der anderen Parteien reagierten ablehnend auf Macrons Versuch, Zugeständnisse von ihnen zu erzwingen. „Wir werden einen ambitionierten Gesetzesvorschlag zum Klima einbringen und dann sehen, ob er ihn unterstützt. Das wird ein echter Test für den Willen zur Kooperation“, erklärte der Grünen-Chef Julien Bayou. Der Vorsitzende der Republikaner, Christian Jacob, hatte schon zuvor versichert, seine Partei bleibe in der Opposition und verweigere sich der Idee einer Koalition.

Welche Optionen bleiben, um eine Blockadesituation zu verhindern? Unter Anwendung eines Sonderparagraphen kann die Regierung ein Gesetz am Parlament vorbei durchsetzen – was aber einen Aufschrei in der Bevölkerung nach sich ziehen dürfte. Auch steht Macron frei, die Nationalversammlung aufzulösen und Neuwahlen auszurufen. Regierungssprecherin Olivia Grégoire ließ wissen, dass dies „zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen“ sei.