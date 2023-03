Macron rechtfertigt Rentengesetz

Paris. Zerknirschtheit, Bedauern, gar Reue? Emmanuel Macron wäre nicht er selbst, würde er trotz der derzeitigen politischen und sozialen Krise in Frankreich solche Gefühle offenbaren oder gar einen Rückzieher machen. Selbstbewusst und unbeirrbar wie eh und je saß der französische Präsident gestern Mittag zwei Fernseh-Journalisten gegenüber, die ihn zur seiner umstrittenen Rentenreform, ihrer autoritären Durchsetzung sowie zu seiner künftigen Agenda befragten.

Wie soll es nach den tumulthaften Debatten im Parlament weitergehen? Mit welcher Mehrheit will er künftige Gesetze durchsetzen, nachdem Premierministerin Élisabeth Borne die Reform schließlich ohne Votum verordnet hatte, weil ein Scheitern in der Nationalversammlung drohte? Nur knapp überstand sie am Montag ein Misstrauensvotum. Wie will der Präsident die Wut der Menschen, die sich seitdem teilweise auch gewaltsam in den Straßen ausdrückt, beruhigen und ein Ende der Streiks und Proteste erreichen?

Macrons versuchte es mit einer Kaskade an Erklärungen und Appellen an die Vernunft. „Diese Reform zu machen ist kein Spaß, sie ist kein Luxus, sie ist eine Notwendigkeit für das Land“, betonte er. Als er 2017 zum ersten Mal gewählt wurde, gab es zehn Millionen Rentner in Frankreich, inzwischen seien es 17 Millionen und bald 20 Millionen.

„Glauben Sie, dass man einfach immer mit denselben Regeln weitermachen kann?“, fragte der Staatschef, der eine kleine Grafik aus der Zeitung „Le Parisien“ mitgebracht hatte. Sie zeigte, dass Frankreich neben Schweden das einzige Land in der EU ist, in dem die Altersgrenze für den Ruhestand bei 62 Jahren liegt, überall sonst ist sie höher. Seine Reform hebt sie auf 64 an. Zeitgleich steigt die Beitragsdauer für eine volle Rente schneller als bislang geplant auf 43 Jahre.

Er habe nur ein Bedauern, so Macron, nämlich dass es ihm nicht gelungen sei, die Menschen von der Unverzichtbarkeit der Maßnahmen zu überzeugen. Die einzigen Alternativen seien eine Senkung der Bezüge oder die Steigerung der ohnehin hohen Arbeitskosten. Die Opposition habe als Lösung lediglich das wachsende Defizit, weil sie das System auf Pump finanzieren wolle. Die Gewerkschaften wiederum hätten keinerlei Kompromissvorschläge gemacht. Macron erschien als ein Mann, der sich völlig im Recht fühlt.

Doch das Gefühl bei einer Mehrheit der Menschen in Frankreich ist ein anderes. 70 Prozent lehnen die Rentenreform ab, die vor allem all jene benachteiligt, die früh begonnen haben zu arbeiten. Auch die Art, wie sie am Parlament vorbei verordnet wurde, schockierte viele. Sollte der Verfassungsrat das Gesetz oder Teile davon nicht mehr kassieren, tritt es noch in diesem Jahr in Kraft.

Spekulationen, die Regierungschefin Borne zu entlassen oder gar Neuwahlen auszurufen, trat der Präsident entgegen. Stattdessen richtete er den Blick in die Zukunft: Er wolle über bessere Arbeitsbedingungen und Löhne diskutieren und die Industrialisierung des Landesvorantreiben.