Berlin. Von österlicher Besinnlichkeit war bei der Union nichts zu spüren. Stattdessen spitzte sich der Machtkampf um die Frage der Kanzlerkandidatur über die Feiertage zu. Den Anfang machte CSU-Chef Markus Söder am Ostersonntag: In einem Interview mit der „Bild am Sonntag“ forderte er, die Entscheidung eng mit der Kanzlerin abzustimmen. „Ein Unions-Kandidat kann ohne Unterstützung von Angela Merkel kaum erfolgreich sein“, sagte Söder.

AdUnit urban-intext1

Das ist bemerkenswert. Denn im bayerischen Landtagswahlkampf 2018 hatte Söder noch demonstrativ auf die Kanzlerin verzichtet, stattdessen Österreichs Kanzler Sebastian Kurz zur Abschlusskundgebung eingeladen. Aber Söder weiß, dass er bei der Corona-Politik derzeit bei der Kanzlerin höher im Kurs steht als sein Rivale Armin Laschet.

Der CDU-Chef versuchte am Ostermontag, wieder Boden gutzumachen. Bei einem Besuch in einem Aachener Impfzentrum sprach er sich für einen harten „Brücken-Lockdown“ aus.

Doch richtig erfolgreich war Laschets Operation nicht. In den sozialen Netzwerken reißt der Strom der hämischen Kommentare über seine vermeintliche Unfähigkeit nicht mehr ab. Auch in den Umfragen kommt er aus dem Meinungstief nicht heraus. Angesichts der ungeklärten Führungsfrage wächst die Nervosität in der Union. Viele Abgeordnete fürchten angesichts der schlechten Umfragewerte – von Laschet aber auch von der Union – um die eigene politische Zukunft. Alle warten auf ein klares Signal von Markus Söder, ob er wirklich antreten will oder ob es nur darum geht, den Preis der CSU für die Regierungsbildung in die Höhe zu treiben.

AdUnit urban-intext2

„Wenn das die Beiden allein nicht entscheiden können, muss die Fraktion eine entscheidende Rolle spielen“, sagte Unionsfraktionsvize Johann Wadephul dieser Redaktion. Es gibt ein historisches Vorbild: 1979 hatte die Bundestagsfraktion CSU-Chef Franz Josef Strauß statt den von Helmut Kohl favorisierten niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht zum Kanzlerkandidaten der Union gewählt.

Entscheidung bis Pfingsten

Dass aber die Fraktion eine entscheidende Rolle spielt, will Laschet auf keinen Fall. Es obliege den Parteichefs von CDU und CSU, den Präsidien einen Vorschlag zu machen, sagte er am Dienstag im ZDF. Bis Pfingsten spätestens soll der Machtkampf entschieden sein. Mit Spannung blicken alle auf Sonntag. Dann kommt die Unionsfraktionsspitze zu einer Klausur zusammen. Ebenfalls dabei: Söder, Laschet und Merkel.

AdUnit urban-intext3

„Das Machtvakuum in der Union trägt dazu bei, dass das Land immer tiefer in die dritte Corona-Welle gerät“, kritisierte derweil Linksfraktionschefs Dietmar Bartsch im Gespräch mit dieser Redaktion: „Nicht einmal die Ministerpräsidenten der Union wissen, wohin die Laschet-Brücke führen soll.“

AdUnit urban-intext4

Mahnende Worte kommen vom CSU-Ehrenvorsitzenden und früheren Parteichef Edmund Stoiber. „Entscheidend für einen Erfolg ist aus meinen persönlichen Erfahrungen aus den vergangenen Wahlkämpfen, in denen die Unionsparteien gemeinsam einen neuen Kandidaten aufgestellt haben, die absolute Geschlossenheit von CDU und CSU im Wahlkampf, an der Spitze wie an der Basis“, sagte er dieser Redaktion. Eine „rasche Entscheidung“ sei dringend geboten.