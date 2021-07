Macht Olaf Scholz Wahlkampf mit Steuergeldern?

Berlin. Die Grundidee findet man auf Seite 22: Dort, im SPD-Programm zur Bundestagswahl, erklären die Genossen und Genossinnen, was sie gern an der Einkommensteuer ändern würden. Kleinere und mittlere Einkommen, heißt es da, sollen bessergestellt werden, dafür die „oberen fünf Prozent“ stärker belastet. Den Reichen nehmen also, um es den Ärmeren und Armen zu geben, klassische Sozialdemokratie. Im Programm steht das noch ohne eine Festlegung, wo genau „reich“ denn jetzt beginnt.

Olaf Scholz hat da allerdings schon eine Idee: Der SPD-Kanzlerkandidat erklärte kürzlich in einem Interview, wie er die Einkommensteuer reformieren will. Der „Bild am Sonntag“ sagte er vor einigen Tagen, dass der Spitzensteuersatz nach seiner Vorstellung sehr viel später greifen solle als bisher. Singles sollten ihn demnach erst ab einem Bruttoeinkommen von 100 000 Euro im Jahr zahlen, Ehepaare ab 200 000 Euro. Dafür sollen dann 45 Prozent fällig werden statt wie bisher 42 Prozent. Wer zum Beispiel 3000 Euro brutto verdiene, rechnete der Minister damals vor, spare im Jahr etwa 75 Euro an Steuern. 96 Prozent der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler würden so entlastet.

Klare Vorgaben

Olaf Scholz hat sich dem „Spiegel“ zufolge die Reform der Einkommensteuer, mit der die SPD im Wahlkampf wirbt, von seinem Ministerium durchrechnen lassen. © dpa

Durchgerechnet hat der Finanzminister und Vizekanzler das nicht allein – und auch nicht nur mithilfe von Experten und Expertinnen aus der eigenen Partei. Wie der „Spiegel“ berichtet, soll Scholz für sein Konzept zur Einkommensteuerreform auf Ressourcen seines Ministeriums zurückgegriffen haben. Dem Magazin zufolge beauftragte die Leitung des Hauses die Fachabteilung, ein Konzept für eine Reform der Einkommensteuer vorzulegen. Auch Vorgaben dafür soll es gegeben haben – aufkommensneutral solle der Vorschlag sein, den Staat also nichts kosten.

Was Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen gegeben werden soll, soll auf der anderen Seite von denen mit sehr hohen Einkommen kommen. Und auch die Grenze für diese sehr hohen Einkommen wurde laut „Spiegel“ in diesem Auftrag festgelegt – bei eben jenen 100 000 beziehungsweise 200 000 Euro, die Scholz verkündete.

Errechnet wurde das Modell nicht nur von den Experten des Ministeriums. Auch ein öffentlich finanziertes Forschungsinstitut zogen die Beamten und Beamtinnen zur Bearbeitung des Auftrags laut „Spiegel“ hinzu. Das Ergebnis soll jenes Konzept sein, dass Scholz präsentiert hat. Doch die Ausarbeitung von Reformvorschlägen, mit denen der Chef des Hauses Wahlkampf machen kann, ist nicht die Aufgabe von Angestellten des Finanzministeriums. Die Entwicklung des Konzepts sieht deshalb nicht nur etwas ungehörig aus, sondern könnte auch einen Verstoß gegen das Parteiengesetz darstellen. Denn Ministerialbeamte sind für die Bundesregierung tätig, nicht die Parteien, denen ihre Minister angehören.

Dem „Spiegel“ sagte Parteienrechtlerin Sophie Schönberger, das Vorgehen stelle einen Verstoß gegen das Gesetz dar, es handele sich um „verdeckte Parteienfinanzierung“. Außerdem würde durch den Einsatz der Ministerialbeamten der Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien verletzt.

Beim Ministerium weist man diese Vorwürfe entschieden zurück. Die Ausarbeitungen, um die es gehe, hätten „der Meinungsbildung des Ministers“ gedient und seien nicht auf Wunsch oder im Auftrag einer Partei erstellt worden, hieß es von einer Sprecherin. Es sei üblich, dass in einem Ministerium fachliche Ausarbeitungen für den Minister erstellt werden“, auch zum Thema Steuerpolitik. Aktuell würde eine Reihe von Varianten zur Reform der Einkommensteuer errechnet.

Opposition fordert Aufklärung

Aus dem Willy-Brandt-Haus hieß es, es gebe noch kein abschließendes Steuerkonzept der SPD. Die im Programm formulierten Positionen zur Steuerpolitik würden auf Vorarbeiten einer Kommission des SPD-Parteivorstands basieren, an konkreten Details werde noch gearbeitet. Die SPD greife dabei auf den Sachverstand vieler zurück. Der Kanzlerkandidat selbst äußerte sich persönlich bislang nicht zu den Vorwürfen.

Der Opposition reicht das als Erklärung nicht, Linke und FDP dringen auf Aufklärung. „Olaf Scholz muss unmissverständlich aufklären, ob er das Finanzministerium in seinem Auftrag für den SPD-Wahlkampf eingespannt hat oder nicht“, sagte Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch unserer Redaktion. Der Vorwurf, dass die Regeln der Parteienfinanzierung verletzt wurden, sei sehr ernst. Auch Marco Buschmann, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bundestag, fordert Transparenz vom Bundesfinanzminister. Die Vorwürfe gegen Olaf Scholz wögen schwer. „Er täte gut daran, sich persönlich zeitnah und umfassend zu erklären.“

Scholz, der zuletzt in Untersuchungsausschüssen zur Wirecard-Affäre und Cum-Ex-Geschäften unter Beschuss stand, ist nicht der erste Minister, der in den Verdacht gerät, die Arbeitskraft seines Ministeriums in den Dienst der Partei zu stellen. 2017 berichteten „Report Mainz“ und das Magazin „Stern“, dass Mitarbeiter von drei CSU-geführten Ministerien vor der damaligen Wahl Wahlkampftermine ihrer Minister vorbereiteten, darunter das Ressort des damaligen Landwirtschaftsministers Christian Schmidt.