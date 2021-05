Maaßen geht auf Distanz zur Werte-Union

Berlin. Hans-Georg Maaßen gilt nicht als zimperlich, was Äußerungen angeht, die manche am Rande der Verfassungstreue sehen. Doch mit der Entscheidung für Max Otte als neuer Chef der „Werte-Union“ ist offenbar auch für den ehemaligen Verfassungsschutzchef und CDU-Kandidaten in Thüringen eine Grenze erreicht.

Nachdem Otte am Wochenende zum Vorsitzenden der Gruppierung gewählt wurde, erklärte Maaßen am Montag, er werde seine Mitgliedschaft in der Werte-Union ruhen lassen. Die Gruppe habe unter ihrem früheren Vorsitzenden Alexander Mitsch viel geleistet, schrieb Maaßen am Montag bei Twitter. Er werde „genau beobachten, wie sich die WU entwickelt“ und lasse daher die Mitgliedschaft ruhen.

Hintergrund ist Ottes politische Verortung. Der Ökonom ist zwar Mitglied der CDU, gilt aber als AfD-nah: Otte war bis vor kurzem Kuratoriumsvorsitzender der Desiderius-Erasmus-Stiftung der AfD und hatte 2017 auch angeben, die Partei bei der Bundestagswahl zu wählen. Von AfD-Chef Tino Chrupalla wurde er am Wochenende auch zu seinem neuen Amt beglückwünscht.

Auch Teile der Werte-Union selbst distanzieren sich angesichts dieser Vorgeschichte. Die Vertreter der Gruppierung in Sachsen fürchten nach Wahl Ottes eine Radikalisierung im Vorstand. „Wer eine Partei verändern möchte, muss die Akzeptanz der Parteibasis suchen. Dies erscheint uns nun kaum mehr möglich“, hieß es in einer Erklärung des sächsischen Landesvorstands. Darin wurde auch auf Presseberichte verwiesen, nach denen sich Otte in der Vergangenheit immer wieder für Positionen und Vertreter des mittlerweile aufgelösten „Flügels“ der AfD stark gemacht habe. Dieser wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft.

Laschet: „Mit CDU nichts zu tun“

Die CDU-Spitze verweist darauf, dass die Gruppe keine offizielle Gliederung der Partei ist. CDU-Chef Armin Laschet sagte laut Teilnehmern am Montag in der Präsidiumssitzung seiner Partei: „Diese Gruppierung hat mit der CDU nichts zu tun. Weder inhaltlich, noch strukturell, noch organisatorisch – oder auf irgendeine andere Art und Weise.“ Ähnlich äußerte sich Generalsekretär Paul Ziemiak. Die Werte-Union, die als eingetragener Verein arbeitet, sieht sich selbst als „konservative Basisbewegung“ innerhalb der Union.

Brenzlig ist die Angelegenheit vor allem vor der anstehenden Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, wo CDU und AfD darum kämpfen, stärkste Kraft zu werden. Die Wahl Ottes könnte als Signal aufgefasst werden, dass die CDU im Zweifel auch offen sei für eine Art von Zusammenarbeit mit der AfD. Parteichef Laschet erteilte Gedankenspielen in diese Richtung am Montag eine erneute Absage: „Wer darüber nachdenkt, mit der AfD zu kooperieren, trifft auf den gebündelten Widerstand der ganzen CDU“, sagte er laut Teilnehmern im CDU-Präsidium. Innerhalb der Werte-Union stellt die Wahl Ottes im Übrigen eine Wende dar: Noch 2019 hatte die Gruppierung selbst den Parteiausschluss des Fonds-Managers gefordert.

