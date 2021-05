Maas droht Belarus mit „langer Sanktionsspirale“

Lissabon. Außenminister Heiko Maas hat Belarus nach der erzwungenen Landung eines Passagierflugzeugs mit weiteren harten Sanktionen gedroht. Sollten die bereits von der EU eingeleiteten Strafmaßnahmen nicht zu einem Einlenken von Machthaber Alexander Lukaschenko führen, „muss man davon ausgehen, dass das der Beginn einer großen und langen Sanktionsspirale sein wird“, sagte Maas (SPD) am Donnerstag bei einem Treffen der EU-Außenminister.

Als erstes Signal von Belarus erwarte die EU nun die Freilassung von mehr als 400 politischen Gefangenen. „Solange das nicht der Fall ist, kann es bei der Europäischen Union auch kein Nachlassen geben, wenn es darum geht, neue Sanktionen auf den Weg zu bringen.“

Die belarussischen Behörden hatten am Sonntag eine Passagiermaschine der irischen Fluggesellschaft Ryanair auf dem Weg von Griechenland nach Litauen zur Landung gebracht – angeblich wegen einer Bombendrohung. Die stellte sich als Fehlalarm heraus. Mehr als 100 Menschen waren an Bord, darunter der Regierungskritiker Roman Protassewitsch und seine Freundin Sofia Sapega. Beide wurden festgenommen. Ihr Schicksal ist ungewiss.

Annexion geplant?

In Folge der Ereignisse hatten die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten bereits am Montag neue Sanktionen gegen die frühere Sowjetrepublik auf den Weg gebracht. Am Donnerstag berieten die Außenminister über die konkrete Umsetzung. Dabei sollte es etwa darum gehen, gegen welche Unternehmen oder Wirtschaftszweige Sanktionen verhängt werden können.

Maas sagte, dass die Beratungen dazu noch liefen. „Klar ist aber, dass wir uns nicht mit kleinen Sanktionsschritten zufriedengeben wollen, sondern dass wir die Wirtschaftsstruktur und den Zahlungsverkehr in Belarus mit Sanktionen ganz erheblich belegen wollen.“ Beschlüsse wurden in Lissabon nicht erwartet.

Ein Ziel der Wirtschaftssanktionen soll nach Angaben des luxemburgischen Außenministers Jean Asselborn die belarussische Kali-Industrie sein. Asselborn forderte die EU auf, sich nicht von möglichen eigenen wirtschaftlichen Einbußen von ihrem Sanktionskurs abbringen zu lassen. Wenn man das Regime in die Schranken weisen wolle, koste das Opfer. Die staatliche Fluggesellschaft Belavia aus Belarus kündigte am Donnerstag von sich aus an, alle Flüge nach Deutschland, Polen, Italien, Österreich, die Niederlande, Spanien und Belgien vorerst einzustellen. In Deutschland sind Verbindungen nach Frankfurt, Berlin, Hannover und München betroffen.

Der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis äußerte die Befürchtung, dass die frühere Sowjetrepublik Belarus von Russland annektiert werden könnte. Lukaschenko arbeite daran, die Verfassung zu ändern, so dass es möglich wäre, aus Russland und Belarus ein einziges Land zu machen. Mit Spannung wird nun dieser Freitag erwartet: Da treffen sich Lukaschenko und Kremlchef Wladimir Putin. dpa

