Ludwigshafens OB Jutta Steinruck zum Krieg in der Ukraine: "Brutaler Angriff auf demokratische Ordnung"

Ludwigshafen/Mannheim/Stuttgart. Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hat sich betroffen über die russische Invasion in der Ukraine geäußert. "Wir sind zutiefst erschüttert angesichts des Angriffs Russlands auf die Ukraine und verurteilen ihn aufs Schärfste", sagte die 59-Jährige auf Anfrage dieser Redaktion. "Was wir heute erleben müssen, ist ein brutaler Bruch des Völkerrechts durch Russland, ein brutaler Angriff auf unsere demokratische und friedliche Ordnung. Unsere ganze Solidarität und unser Mitgefühl gelten den Menschen in der Ukraine", betonte sie. "Das sage ich als überzeugte Europäerin und Demokratin. Wir werden die weiteren Entwicklungen eng verfolgen. Und uns muss klar sein, dass dieser Krieg Putins auch Folgen für uns haben wird", so die ehemalige Europaabgeordnete.

In Mannheim ist am frühen Donnerstagabend eine Solidaritätskundgebung „Kein Krieg in der Ukraine – Solidarität jetzt!“ geplant. Unter anderem die Jusos riefen ab 17 Uhr zu der partei- und bündnisübergreifenden Versammlung auf dem Paradeplatz auf.

Der stellvertretende baden-württembergische Regierungschef Thomas Strobl hat den russischen Einmarsch in die Ukraine scharf verurteilt. "Die Lage im Osten Europas ist so ernst wie nie zuvor", teilte der CDU-Politiker am Donnerstag mit. "Wir erleben eine Lage, wie wir sie seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa nicht hatten: Der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Maske fallen lassen und einen feigen und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf einen demokratischen Staat begonnen." In Europa müsse man nun näher zusammenrücken und die Reihen zwischen den Staaten, in der EU, in der Nato eng geschlossen halten. "Wir dürfen die Ukraine in keinem Fall für Europa aufgeben - die Ukraine muss weiterhin ein demokratischer Staat bleiben, der seine Zukunft souverän und eigenständig entscheiden kann." Die Innenminister hätten am Donnerstagmorgen über die Lage gesprochen und blieben im Austausch.