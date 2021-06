Long Covid trifft auch Kinder

Berlin. Auf einmal schmeckt Joelle keinen Zimt mehr. Die Mutter hat Milchreis gekocht. Mama liebt Zimt, Joelle eigentlich gar nicht so sehr. An diesem Mittag im Februar sagt sie: „Ich habe keinen Geschmack mehr.“ Die Mutter reicht ihr noch einen Löffel. Nichts. Es ist der Moment, in dem Joelle ahnt, dass sich in ihrem Körper wieder etwas verändert. Dass das Virus wieder arbeitet. Wieder zurück ist.

Kinder leiden auf vielfältige Weise unter der Corona-Pandemie. Long Covid ist deshalb nicht leicht zu diagnostizieren. © dpa

Auch der Kaffee, frisch gekocht, riecht an diesem Tag anders als sonst. Sie erinnert sich zurück an das vergangene Jahr, an den März 2020, als über Deutschland die Pandemie hereinbricht und es auch Joelles Familie erwischt. Damals brät die Teenagerin für ihr Müsli Haferflocken in der Pfanne. Sie schaut nicht genau auf die Uhr, vergisst die Zeit. Als sie zum Herd kommt, qualmt die Pfanne, die Flocken sind schwarz. Aber etwas ist anders. „Ich habe nichts gerochen“, erzählt Joelle heute. Damals weiß sie: Das ist Corona.

Anfangs nur wenig gemerkt

Sie hatte sich kurz zuvor angesteckt, wahrscheinlich bei ihrer Mutter, die eines Tages im März ins Zimmer tritt und sagt, sie habe hohes Fieber. Es erwischt auch ihren Vater und den Bruder. Joelle selbst und ihre Schwestern werden nicht getestet. In diesen Wochen, zu Beginn der Pandemie, war es nicht leicht, einen Test zu bekommen. Das Land kämpfte im ersten Lockdown gegen den Corona-Kollaps. Joelle aber merkt von dem Virus in diesen Tagen nur wenig, der Geschmack ist weg, ein wenig schnupft die Nase. Das war’s. Glück gehabt, denkt sie damals.

Joelle ist heute, mehr als ein Jahr danach, 16 Jahre alt. Sie lebt mit ihrer Familie im Vogtland. Am Telefon ist ihre Stimme weich und wach. Manchmal aber sucht sie kurz nach dem richtigen Wort. „Wie sagt man noch mal dazu?“, fragt sie, als sie von einem Attest ihres Arztes erzählt. Seit einigen Monaten habe sie manchmal Probleme, die korrekte Formulierung zu finden. Auch die Konzen-tration schwindet, wie neulich im Bio-Unterricht, als sie Texte über den Kaffeeanbau lesen sollte.

Corona hat Joelle getroffen, erst kaum spürbar, jetzt, Monate später, umso mehr. „Ich war im letzten Jahr so oft wie in meinem ganzen Leben zuvor noch nicht bei Ärzten.“ Kinderärztin, Lungenfacharzt, Kardiologe. So geht das seit Monaten. Joelle leidet unter den Folgen ihrer Corona-Erkrankung – und doch weiß keiner der Ärzte so richtig, was eigentlich mit ihr los ist.

Zu Beginn der Pandemie hieß es noch, das Corona-Virus treffe junge Menschen kaum. Kinder würden nicht erkranken. Unklar war, ob sie das Virus übertragen. Ein Jahr später wissen wir mehr. Kinder stecken sich an. Und manche von ihnen leiden wie Erwachsene noch Wochen oder Monate danach unter den Folgen der Infektion. Doch die Datenlage der Forschung ist dünn.

„Auch Kinder können von gesundheitlichen Langzeitfolgen von Covid-19 betroffen sein“, hält das Robert-Koch-Institut (RKI) in einer aktuellen Publikation fest. „Wie ausgeprägt und wie häufig sie betroffen sind, ist allerdings noch unklar.“ Das RKI verweist auf Studien. Eine US-Studie sieht demnach keine Langzeitfolgen bei jungen Menschen, laut einer italienischen Untersuchung haben dagegen über 40 Prozent von infizierten Kindern mehr als vier Monate nach der Erkrankung noch Symptome. Das kann Müdigkeit sein, Muskelschmerzen, Kopfweh, Atemnot.

Nach 50 Metern völlig k. o.

Bei Joelle ist es besonders der Atem. Den Hügel in der Nachbarschaft sei sie früher hochgerannt oder mit dem Einrad hochgefahren. Heute schaffe sie das nicht mehr. „Rennen geht gar nicht mehr“, sagt sie. „Nach 50 Metern bin ich völlig k.o.“ Neulich sei sie mit dem Fahrrad in den nächsten Ort gefahren, nur ein paar Minuten. Sie sei komplett außer Atem gewesen.

Für diese Recherche hat diese Redaktion mit Medizinern gesprochen, mit Familien und Fachleuten, mit betroffenen Jugendlichen wie Joelle. Bei vielen herrscht Verunsicherung. Viele fühlen sich alleingelassen, finden Informationen und Trost eher in Selbsthilfegruppen auf Facebook als bei ihrem Kinderarzt. Offen äußern möchten sich nur wenige. Joelle mag ihr Bild lieber nicht in der Öffentlichkeit sehen.

Auch Tanja Martin will erzählen, aber unerkannt bleiben. Die Mutter hatte es selbst schwer erwischt, lag zehn Tage im Krankenhaus. Auch ihre Tochter Emma ist bis heute noch nicht gesund. Diagnose: Asthma. Sie ist gerade fünf Jahre alt. Morgens und abends muss Emma inhalieren. Und für Notfälle, wenn sie einen Asthmaanfall bekommt, hat sie ein Spray dabei.

Auch bei dem Mädchen verläuft die akute Infektion ohne Symptome. „Ein paar Wochen später haben wir gemerkt, wie schlapp sie ist“, sagt Tanja Martin. Die Kinderärztin misst die Leistung der Lunge, nimmt Blut ab. „Die Werte waren schlecht.“

Bis heute finden Emma und ihre Mutter nicht in einen Alltag zurück. Tanja Martin kämpft mit der Luft. Anfangs, erzählt sie, habe sie sich nicht allein mit Emma und ihrem Sohn nach draußen getraut. Zu groß war ihre Sorge, dass sie nicht gleichzeitig auf beide aufpassen kann.

Schwierige Diagnose

Christiane Franzke kennt die Symptome. Asthma, Gedächtnisverlust, aber auch Schwellungen und Hautausschlag. Eigentlich studiert die junge Frau Soziale Arbeit. Neben ihrem Studium betreut sie Familien in Krisen. Knapp ein Dutzend Kinder mit Corona-Folgeschäden hat sie im vergangenen Jahr kennengelernt, ein Mädchen war gerade fünf Monate alt. „Manche sind in einem Moment lebendig, im anderen Augenblick klappen sie völlig erschöpft zusammen“, sagt Franzke.

Doch nicht immer sind Müdigkeit und Konzentrationsschwäche ein Hinweis auf Covid-19-Folgen. Der Lockdown hat Kinder und Jugendliche aus ihrem Alltag herausgerissen – stärker als die meisten Erwachsenen. „Das kann gravierende Folgen für die Psyche haben“, sagt Mediziner Vilser. Es sind die entscheidenden Fragen, die Ärztinnen und Ärzte bisher oft nicht klar beantworten können: Ist die chronische Müdigkeit Folge einer Depression oder eine Folge von Covid-19. Und die Atemnot eine Allergie – oder doch das Virus in den Gefäßen?