Vor Weihnachten, sagt Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), werde es keinen neuen Lockdown geben. Doch was kommt stattdessen? Wie will die Politik die dramatisch drohende Omikron-Welle ausbremsen? An diesem Dienstag kommen Bund und Länder erneut zum Krisentreffen zusammen. Der Expertenrat der Bundesregierung fordert dringend schnelle Schritte, um den Katastrophenfall zu verhindern. Im

...