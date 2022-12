LNG-Terminal eröffnet

Wilhelmshaven. In Wilhelmshaven ist am Samstag das erste deutsche LNG-Terminal in Betrieb genommen worden. LNG steht für „Liquified Natural Gas“ (englisch für Flüssigerdgas). Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hob bei der Eröffnung hervor, mit Flüssiggas-Terminals könne die Gasversorgung unabhängig von Pipelines aus Russland gewährleistet werden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte, das Terminal sei ein „sehr wichtiger Schritt“ für die Versorgungssicherheit in Deutschland. Noch in diesem Winter sollen weitere LNG-Terminals in Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) und Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern) eröffnet werden.

Die Deutsche Umwelthilfe kündigte am Samstag weitere rechtliche Schritte an. In direkter Nachbarschaft zum Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer würden große Mengen Biozide ins Meer geleitet, trotz technischer Alternativen, hieß es. Einwendungen der Umweltverbände seien ignoriert worden. Am Rande der Eröffnung gab es auch Proteste von Klimaschützern. epd