Links-Front gegen Netanjahu

Tel Aviv. Der Zorn, der Hunderte Menschen in den Abendstunden des Sonntags in Tel Aviv auf die Straße trieb, wirkte ein wenig arrangiert. Mit aufwendig bedruckten Transparenten standen die Demonstranten vor dem Haus der israelischen Rechtspolitikerin Ajelet Schaked, riefen „Verräter!“ und „Lügner!“ und versuchten sich gegenseitig zu übertönen. Auf den Transparenten waren Meuchelfotos von Schaked und ihrem Parteichef Naftali Bennett zu sehen. „Kollaborateure“ und „Terrorunterstützer“ stand darunter.

AdUnit urban-intext1

Naftali Bennett hatte kurz zuvor bekannt gegeben, dass seine Rechtspartei Jamina diesmal nicht mit Premier Benjamin Netanjahu koalieren wolle. Die Partei habe entschieden, mit dem sogenannten Wandelsblock, einer Mischung aus Links-, Rechts- und Mitteparteien, in eine Regierung zu gehen. Wütende Jamina-Funktionäre hatten in den vergangenen Tagen noch alles versucht, um die Parteispitze umzustimmen. Sie hatten ihre Hoffnungen in Ajelet Schaked gesetzt, die dem Vernehmen nach nicht begeistert von der Idee war, mit Linksparteien zu koalieren.

Doch nun hatte auch Schaked ihre Skepsis aufgegeben. Dass ihr in der Koalition das Amt der Innenministerin zugesagt wurde, mag dabei eine Rolle spielen. Dass es eine Wahl zwischen Pest und Cholera ist, wohl auch: Sagt Jamina Nein zu dieser Regierung, sind die fünften Neuwahlen die Folge – und womöglich ein Verlust an Wählerstimmen für die Partei.

Bennett hatte den Beschluss am Sonntag live im Abendfernsehen verkündet. Eine Mitte-Rechts-Regierung habe nun einmal keine Mehrheit im Parlament, beteuerte Bennett mehrmals. Wer etwas anderes sage, „der lügt“, sagte er in Richtung Netanjahu, der wenig später ebenfalls live vor die Fernsehkameras trat, um genau dies zu behaupten. Es gebe sehr wohl eine Chance auf eine Rechtsregierung, sagte der Premier vor einer Galerie an Israelflaggen.

AdUnit urban-intext2

Zünglein an der Waage

Netanjahu bemühte in seiner Ansprache Kriegsvokabular. Wenn Bennett mit Linken koaliere, dann sei das „die Kapitulation des Jahrhunderts“. Die von Bennett angepeilte Koalition, die sich auch auf die Stimmen der islamistischen Raam-Partei stützt, sei „eine gefährliche Linksregierung“, so Netanjahu. Auch er warf – wie die Demonstranten auf der Straße – dem Rechtspolitiker Wählerverrat vor.

Noch harschere Töne kamen von dem rechtsextremen Politiker Bezalel Smotrich. Er unterstellte dem Wandelsblock, ein Bündnis der Terrorunterstützer zu sein. Die Hetze zeigte Wirkung. Nach einer Welle von Morddrohungen suchte Ajelet Schaked um verstärkten Personenschutz an. Zuvor hatte auch Bennett wegen solcher Drohungen 24-Stunden-Begleitschutz erhalten. Dabei ist es noch gar nicht fix, dass Israel nach zwölf Jahren Netanjahu-Regierung nun eine neue Führung erhält, die ohne Netanjahus Likud-Partei auskommt. Zwar ist mit dem Ja von Jamina ein wichtiger Schritt getan, die Partei war das Zünglein an der Waage. Netanjahu und andere Rechtsparteien üben aber weiter Druck auf die Mitglieder der Jamina-Fraktion aus, um sie davon zu überzeugen, aus dem Anti-Netanjahu-Lager auszuscheren.

AdUnit urban-intext3

Unter Druck steht auch die Partei des früheren Netanjahu-Gefährten Gideon Saar. Er hatte zwar mehrmals betont, er werde um keinen Preis mit Netanjahu gemeinsame Sache machen. Noch gibt es aber keine Einigung mit den anderen sechs Partnern im Wandelsblock. Die künftigen Koalitionspartner müssen sich erst auf die Bedingungen ihrer Zusammenarbeit verständigen. Einfach ist das nicht: In ihren politischen Überzeugungen liegen die sieben Parteien teils sehr weit auseinander.

AdUnit urban-intext4

Hinzu kommt, dass die Koalition auf die islamistische Raam-Partei angewiesen ist. Auch mit ihr müssen die Parteien noch ein Abkommen schmieden. Einige Eckpunkte des Koalitionsvertrages dürften aber schon feststehen. Oppositionsführer Jair Lapid, der vom Präsidenten den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten hatte, dürfte Bennett in den ersten zwei Jahren den Vortritt zum Amt des Premierministers lassen und vorerst Außenminister sein. Nach zwei Jahren rückt dann Lapid selbst an die Spitze.

Ein solches Rotationsmodell hatte auch die aktuelle Regierung vereinbart: Netanjahu sollte im November von Verteidigungsminister Benny Gantz abgelöst werden. Diesem Machtverlust war Netanjahu im Dezember zuvorgekommen, indem er die Regierung zum Platzen brachte. Sollte die Regierung des Wandelsblocks zustande kommen, dann würde Gantz wohl auch weiterhin das Verteidigungsressort führen. Netanjahu, der im Dezember auf einen klaren Wahlgewinn spekuliert hatte, wäre hingegen nicht einmal mehr in der Regierung.

Lapid hofft nun, die Verhandlungen so bald wie möglich abschließen zu können. „Es gibt noch Differenzen“, gab der Chef der Partei Jesch Atid am Montag zu. Er sei aber zuversichtlich, dass man sie fristgerecht überbrücken werde. Bis Mittwochabend hat der Anti-Netanjahu-Block Zeit, um dem Präsidenten über die Einigung zu berichten. Danach muss sich die neue Koalition binnen einer Woche dem Vertrauensvotum im Parlament stellen.