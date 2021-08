Linke mit neuen Ideen

Berlin. Die Linke will mit einem breit angelegten Konzept den Sozialstaat in Deutschland stärken und Armut bekämpfen. In einem Papier mit dem Titel „Existenzangst abschaffen. So geht Sozialstaat“, das dieser Redaktion vorliegt, skizziert die Partei, wie und warum sie soziale Sicherheitsnetze in Deutschland stärken will. Mit dem Konzept will Die Linke Armutsbekämpfung und den Sozialstaat knapp zwei Monate vor der Wahl zum zentralen Thema machen.

Konkret nennt die Partei neun Instrumente, mit denen sie für mehr soziale Sicherheit sorgen will. Dazu gehört eine „Mindestsicherung“ von 1200 Euro im Monat, für jede und jeden „und in jeder Lebenssituation, in der es gebraucht wird“. Sanktionen für Hartz-IV-Bezieher sollen abgeschafft werden, auch ein Antrag soll nicht mehr nötig sein.

Rente, Bafög und ein neues „Mindestkurzarbeitergeld“ sollen sich an dem Satz von 1200 Euro im Monat orientieren. Die Partei will den Mindestlohn auf 13 Euro anheben und Mini- und Midijobs abschaffen, weil ab der ersten Arbeitsstunde Beiträge in die Sozialversicherungen gezahlt werden sollen. Außerdem soll der Freibetrag bei der Einkommensteuer auf 14 400 Euro im Jahr pro Person steigen. tma