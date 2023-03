Lindner setzt Sparsignal

Berlin. Nach Kritik an der geplanten Kanzleramts-Erweiterung legt Finanzminister Christian Lindner nun Pläne für einen Neubau neben seinem eigenen Ministerium auf Eis. Die Planung für den Erweiterungsbau werde „mit dem Ziel überprüft, diese zu überarbeiten“, hieß es in der Nacht zum Dienstag aus dem Finanzministerium. In der „Bild“-Zeitung skizzierte der FDP-Chef seine Alternativ-Idee: „Uns fehlen bezahlbare Wohnungen. Es macht daher wenig Sinn, die knappen Flächen für neue Ministerien zu nutzen. Wir werden stattdessen jetzt prüfen, ob hier nicht Wohnraum geschaffen werden kann.“

Die Planungen für eine Erweiterung des Finanzministeriums an der Berliner Wilhelmstraße laufen seit 2019. Der Bau befindet sich aktuell in der Entwurfsphase. Nach Angaben aus dem Finanzministerium fielen bisher Planungskosten von rund 35 Millionen Euro an. „Für die Baumaßnahme selbst würden weitere 600 bis 800 Millionen Euro benötigt werden“, erklärte eine Sprecherin. Lindner habe bereits in der vergangenen Woche veranlasst, das Vorhaben zu überprüfen.

Ebenfalls in der vergangenen Woche hatte der Finanzminister einen Erweiterungsbau des Kanzleramts infrage gestellt, für den bereits Bauvorbereitungen angelaufen sind. Als Argument führte er an, dass seit der Corona-Krise deutlich mehr Menschen von zuhause oder mobil arbeiten wollten als zuvor. So gebe es im Finanzministerium bereits 65 Prozent „ortsflexibles Arbeiten“. Daraus folge, dass man Büroflächen anders nutzen und auch begrenzen könne. dpa