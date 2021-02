Mannheim. Die erste Hürde hat Armin Laschet vor knapp zwei Wochen souverän genommen: Der NRW-Ministerpräsident schlug seine Widersacher Friedrich Merz und Norbert Röttgen beim Rennen um den CDU-Vorsitz mit der besten Rede seines Lebens. Die zweite und dritte Hürde muss er erst noch nehmen, wenn sich seine Ziele alle erfüllen sollen: Kanzlerkandidat werden und dann nach der Bundestagswahl im September Angela Merkel beerben.

Auf den ersten Blick läuft es genau darauf hinaus. Der CDU-Chef hat in der Regel das Erstzugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur. Die kleine Schwester CSU hat da wenig zu melden. Und wer könnte Laschet dann noch den Einzug ins Kanzleramt verwehren? In der Sonntagsfrage haben die Unionsparteien schon seit Monaten einen riesigen Vorsprung vor den Grünen. Im aktuellen Politbarometer der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen käme die CDU/CSU auf 37 Prozent, die Grünen haben 17 Prozentpunkte weniger.

„Kein Selbstläufer“

Doch auf den zweiten Blick ist die Lage nicht mehr so sonnenklar. Laschets Popularität lässt weiter zu wünschen übrig, wie die Rangliste der zehn wichtigsten Politiker zeigt. In der Beliebtheit erzielt Laschet nur einen Wert von plus 1,0 auf der Skala von plus fünf bis minus fünf. Immerhin hat er sich damit um 0,3 Punkte verbessert, aber es reicht dennoch nur für den siebten Platz. „Wenn Laschet erfolgreich in der Zukunft sein will, werden sich seine Werte verbessern müssen. Und das wird kein Selbstläufer“, sagt Matthias Jung von der Forschungsgruppe.

Der Grund: Laschet sitzt mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ein CSU-Chef im Nacken, der sich bisher nicht in die Karten schauen lassen will. „Es ist nicht ausgemacht, dass Söder kandidieren möchte“, sagt Jung. Klar ist aber auch, dass Söder – so lassen sich seine bisherigen Äußerungen interpretieren – Laschet nicht bedingungslos den Vortritt gewähren wird.

Warum auch? Selbst in der CDU sind die Zweifel am NRW-Ministerpräsidenten so groß, dass sich die Stimmen mehren, den traditionellen Automatismus aufzuheben. Früher war das auch schon zwei Mal der Fall. 1980 ließ Helmut Kohl Franz Josef Strauß den Vortritt, 2002 offerierte Angela Merkel Edmund Stoiber am Frühstückstisch die Kanzlerkandidatur. Auch diesmal ist der CDU-Chef nicht unumstritten, aber im Unterschied zu den früheren CSU-Politikern mögen auch die Wähler außerhalb Bayerns Söder. 55 Prozent halten ihn für kanzlertauglich, Laschet kommt auf nur 31 Prozent. In den eigenen Reihen meinen sogar 74 Prozent, dass Söder Kanzler kann, Laschet vertrauen nur 36 Prozent.

Aber die Entscheidung wer Kanzlerkandidat wird, treffen ja nicht die Wähler, sondern die Unionsparteien. Und da sind sich die Befragten gar nicht so sicher, ob sich Söder tatsächlich durchsetzen wird. 38 Prozent gehen zwar davon aus, aber 32 Prozent glauben, dass es doch auf Laschet hinausläuft. Um dann Kanzler zu werden, müsste er vielleicht gar keine großen Bäume ausreißen. „Grundsätzlich hat die Union bei Bundestagswahlen die stärkere Unterstützung, selbst wenn sie nicht in Glanzform auftritt. Auf diesem recht großen Sockel kann auch ein Kandidat aufbauen, der nicht unbedingt glänzen muss, um ein passables Ergebnis zu erzielen“, sagt Jung. Denn die CDU/CSU profitiert auch von der Corona-Krise, noch vor einem Jahr konnten die Grünen aus dem Thema Klimaschutz Honig saugen.

Mehrheit begrüßt Lockdown

Corona bleibt auch in der aktuellen Umfrage das brennendste Thema: 56 Prozent der Deutschen begrüßen die Verschärfung des Lockdowns im Dezember, ein Viertel fordert sogar härtere Regelungen, nur 14 Prozent halten die Maßnahmen für übertrieben, darunter 62 Prozent der AfD-Anhänger. „Obwohl die große Mehrheit Corona-Maßnahmen für notwendig hält, ist die Pandemie für jeden Zweiten eine starke persönliche Belastung“, analysiert Jung. 63 Prozent stören vor allem die Kontaktbeschränkungen sehr.

