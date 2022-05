Lichtgestalt in all dem Grauen

Der erste Schlag richtet sich gegen das Haupt der Nation. In der Nacht auf den 24. Februar landen russische Fallschirmjäger in Kiew. Sie sollen Präsident Wolodymyr Selenskyj gefangen nehmen oder töten. Das ist Wladimir Putins Auftrag. Der Kremlchef will einen Regimewechsel in Kiew erzwingen und so die gesamte Ukraine seiner Macht unterwerfen. Die Invasion sichert den „Enthauptungsschlag“ ab.

...