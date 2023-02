Leopard 1 – „eine machtvolle Waffe“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Nachricht am Rande des EU-Ukraine-Gipfels gern gehört: Die Bundesregierung hat die Exportgenehmigung für Kampfpanzer des Typs Leopard 1 aus Industriebeständen in die Ukraine erteilt, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag. Details über Anzahl und Lieferzeitpunkt ließ er zunächst offen.

99 dieser Panzer sollen bei der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) stehen, es könne aber Monate dauern, bis sie instand gesetzt seien, heißt es dort. Auch Rheinmetall soll nach eigenen Angaben über 88 Leopard 1 verfügen. Bei der Bundeswehr wurde er 2003 außer Dienst gestellt. Der Kampfpanzer, der für die Bundeswehr als erster nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde, wurde bis in die 80er-Jahre produziert und war ein Exportschlager. 4700 Stück produzierte der Rüstungskonzern Krauss Maffei-Wegmann.

Der Leo 1 sei alt, aber wirkungsvoll, meint Panzerexperte Ralf Raths. „Auch ein älterer Panzer ist, richtig eingesetzt, immer noch ein sehr machtvolles Instrument“, sagte der Direktor des Deutschen Panzermuseums in Munter, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Richtig eingesetzt könne er den Ukrainern große Dienste leisten. gb