Leid an Europas Außengrenzen

„Die Migrationskrise in Belarus ist längst ein Problem von internationalem Ausmaß“, sagt der belarussische Politologe Waleri Karbelewitsch. Mehr als zehn Menschen sind bisher gestorben in den Grenzregionen, wo Litauen und Polen Stacheldrahtzäune errichtet haben. Zudem versuchen Tausende Soldaten in den EU-Staaten, die Migranten aufzuhalten: Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko habe den Konflikt geschaffen, um Druck auf die EU auszuüben und seine Anerkennung im Westen zu erreichen. Lukaschenko hatte als Reaktion auf die EU-Sanktionen erklärt, keinen Migranten aufzuhalten.

