Keine Maskenpflicht beim Shopping, keine Impfnachweise im Restaurant – und bald auch keine zehntägige Quarantäne mehr für Infizierte? Der jüngste Vorschlag des Bundesgesundheitsministers reiht sich ein in die Beschlüsse der letzten Tage. Deutschland verabschiedet sich in großen Schritten vom strengen Pandemieschutz. Der bislang so vorsichtige Karl Lauterbach verkündet jede Menge Lockerungen.

