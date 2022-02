Lauterbach warnt vor zu schnellen Öffnungsschritten

Berlin. Gesundheitsminister Karl Lauterbach warnt angesichts des Anstiegs der wohl schneller verbreitbaren Omikronvariante BA.2 vor einer zu schnellen Lockerung von Corona-Maßnahmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf Twitter schrieb der SPD-Politiker: «Ein zu schnelles Öffnen der Kontakte, jenseits der MPK Beschlüsse, würde die Omicron Welle unnötig verlängern und unnötige Opfer kosten.»

Das Robert Koch-Instituts (RKI) hatte in seinem jüngsten Wochenbericht festgehalten, dass BA.2 in Deutschland merklich zugelegt habe. Durch die voranschreitende Ausbreitung und leichtere Übertragbarkeit von BA.2 sei «eine langsamere Abnahme oder eine erneute Zunahme der Fallzahlen nicht auszuschließen», hieß es in dem Bericht am Donnerstag.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Vortag hatten Bund und Länder weitgehende Öffnungsschritte bis 20. März beschlossen, sich aber für einen Basisschutz über das Datum hinaus ausgesprochen.