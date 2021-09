Laschet will bei Digitalisierung "endlich Tempo" machen

Rhein-Neckar. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) will bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung "endlich Tempo machen". Die Bürger akzeptierten es nicht länger, dass sie "zweimal Ortstermine in der Behörde machen müssen", um ihren Personalausweis zu verlängern, sagte Laschet bei einem Besuch bei Europas größten Softwarehersteller SAP in Walldorf bei Heidelberg. Am Montagabend werde er in Berlin ein Positionspapier zur Digitalisierung vorstellen, kündigte er an. "Auch der Staat muss sich modernisieren. Das ist leichter gesagt als getan", räumte der CDU-Vorsitzende ein. Der Ausbau des schnellen Internets auf dem Land sei die "Vorrangaufgabe für die nächsten Jahre".

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zudem müssten die Rahmenbedingungen für Start-ups weiter verbessert werden. Diese betrachte er als "moderne Familienunternehmen", sagte Laschet. Nach Informationen der "Rheinischen Post" strebt die Union laut dem Positionspapier Allianzen europäischer Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie Firmen an, etwa bei Hochleistungszentren oder Forschung zu Künstlicher Intelligenz (KI). SAP-Produktionsvorstand Thomas Saueressig sagte am Montag, sein Unternehmen wünsche sich mehr Freiraum bei der Entwicklung von Innovationen. Zwar sei Datenschutz sehr wichtig, er dürfe die Unternehmen aber nicht daran hindern, Innovationen etwa bei KI voranzutreiben.

Laschet will vor Wahl nicht mehr über Umfragen reden

Bis zur Bundestagswahl will Laschet nicht mehr über Umfragen sprechen, die derzeit die SPD vor der Union sehen. "Dieses tägliche Klicken von Umfragen mag spannend sein. Ich sage, wie es mit Deutschland weitergehen soll", sagte der CDU-Chef am Montag in Heidelberg nach einem Treffen mit dem Vorstand der Südwest-CDU. Man solle doch Geduld haben und in den verbleibenden Wochen bis zur Wahl über Politik reden. "Und dann zählen wir aus. Und dann sehen wir, wie treffsicher Umfragen waren oder nicht", sagte Laschet. Die Umfragen sehen die SPD bis zu fünf Prozentpunkte vor der Union auf Platz eins. Auch der CDU-Bundesvize und baden-württembergische Landeschef Thomas Strobl sagte, er habe seinem Landesvorstand empfohlen: "Glotzt nicht andauernd auf die Umfragen. Wir haben noch 20 Tage." Strobl zeigte sich überzeugt, dass die CDU das Rennen noch gewinnen kann. "Die Messe ist noch nicht gelesen."

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2