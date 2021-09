Laschet und die liebe Schwester

Es war ein letzter Schulterschluss: Am Freitag präsentierten Armin Laschet, CSU-Chef Markus Söder und Bundeskanzlerin Angela Merkel bei Blasmusik und Brezeln auf dem Nockherberg in München bei der Wahlabschlusskundgebung ein Bild der Harmonie. CDU und CSU gehen geeint in den Endspurt, so die Botschaft. Begonnen hatten sie den Wahlkampf alles andere als gemeinsam.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Januar 2021 hatte die CDU eine neue Führung gewählt. Laschet gewann gegen Norbert Röttgen, der ihn einst im Kampf um den CDU-Vorsitz in NRW besiegte. Und gegen den Favoriten Friedrich Merz. Aber in den verschiedenen Lagern blieb ein Grummeln zurück.

Folgt ein jähes Ende?

Vier Monate später wiederholte sich die Situation mit einem anderen Gegner. Nun rang Laschet mit CSU-Chef Markus Söder um die Kanzlerkandidatur. Obwohl Söder in allen Umfragen vorne lag, konnte sein nordrhein-westfälischer Konkurrent die Mehrheit des CDU-Vorstands auf seine Seite ziehen. Aber es war so knapp wie noch nie für Laschet. Bis heute glauben viele in der Union, dass Söder der bessere Kandidat gewesen wäre. Laschet hat diesem Eindruck nicht viel entgegengesetzt.

Am Sonntag wird sich zeigen, ob er noch einmal die Wende in letzter Sekunde schafft. Oder ob seine Serie an Überraschungssiegen ein jähes Ende findet. Sein Wahlkampf war über weite Strecken kraftlos und voller Patzer. Sein Lachen im Hochwassergebiet, während Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über die Opfer sprach, hat ihm enorm geschadet. Hinzu kamen Sticheleien aus München. Erst auf dem Nürnberger CSU-Parteitag stellte sich Söder voll und ganz hinter Laschet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch Merkel zögerte lang, bevor sie sich entschied, für ihn zu werben. Der Schulterschluss der letzten Wochen – er könnte zu spät gewesen sein.