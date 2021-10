Laschet übergibt Macht an seinen Nachfolger Wüst

Bielefeld. Die Stadthalle in Bielefeld ist normalerweise ein Veranstaltungsort in Hauptbahnhof-Nähe, am Sonnabend jedoch fungierte sie vor allem als Heimstatt einer „Parallel-CDU“. Einen Monat nach dem Bundestagswahl-Debakel der Union vollzog die nordrhein-westfälische Landespartei ihren Führungswechsel in einer ganz eigenen Stimmungswelt: Häme, Hader und Uneinigkeit der Bundespartei ließen die Parteifreunde in NRW einfach nicht an sich heran. Sticheleien, Machtkämpfe und Kursdebatten sollten weit wegbleiben in Berlin.

„Wir sind anders. Wir sind einig, geschlossen und stark“, formulierte es beschwörend Verkehrsminister Hendrik Wüst, der dem gestrauchelten Kanzlerkandidaten Armin Laschet im Vorsitz der Landespartei und im Ministerpräsidenten-Amt folgt. Die Partei stattete ihn mit einem sensationellen Votum von 98,3 Prozent aus. Diese Deutlichkeit war kaum zu erwarten. Vor allem gemessen daran, dass Wüst nie ein Parteiliebling war. Potenzielle Konkurrenten wie der populäre NRW-Innenminister Herbert Reul oder Heimatministerin Ina Scharrenbach konnten nur mit Mühe von einer Gegenkandidatur abgebracht werden. Die Sehnsucht nach Geschlossenheit war nach den Demütigungen der letzten Wochen eben groß.

Wie ein Motivationstrainer

Wüst wanderte bei seiner Bewerbungsrede mit offenem Hemdkragen und Headset wie ein Motivationstrainer über die Bühne. Doch der eher westfälisch bedächtig, mit manchmal unpassenden Denkpausen formulierende Münsterländer ist kein Einpeitscher und auch kein heiterer Redner wie Laschet. Wüst verordnete der NRW-CDU vielmehr leise Demut: „Wir müssen offen sein und zuhören.“

Die Umfragen sind sieben Monate vor der Landtagswahl katastrophal. Die SPD könnte nach dem Erfolg im Bund vor allem im Ruhrgebiet zu alter Stärke zurückfinden. Wüst beschwor die Regierungserfolge von CDU und FDP seit dem überraschenden Wahlsieg Laschets von 2017 und setzt nach seiner geplanten Kür zum Ministerpräsidenten am kommenden Mittwoch im Landtag auf ein personelles und programmatisches Weiter-so. Man will sich Abkoppeln von der Entwicklung in Berlin. Irgendwie.

Den Ton des Tages hatte der scheidende Chef gesetzt. Laschet bilanzierte überraschend aufgeräumt seine exakt 3402 Tage im Vorsitz der NRW-CDU als eine Art Aufstiegsgeschichte aus den Trümmern der Landtagswahlpleite von 2012. Er verschenkte ausreichend Lob an seine Ministerriege, verortete NRW dank seiner Arbeit auf der Überholspur aller Bundesländer und präsentierte die Landespartei als Gegenentwurf zum aktuellen Erscheinungsbild der Union.

Loblieder und minutenlanges Klatschen nahm Laschet erfreut, aber doch routiniert entgegen. Er wusste wohl, dass es für lange Zeit die letzte warme Dusche sein dürfte.