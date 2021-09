Laschet: Mit Merkel „völlig im Reinen“

CDU-Chef Armin Laschet sieht sich als Kanzlerkandidat der Union ausreichend von Amtsinhaberin Angela Merkel unterstützt– auch wenn sie noch nicht direkt zu seiner Wahl aufgerufen hat.

Er finde nicht, dass sich Merkel mit Unterstützung zurückhalte, sagte Laschet am Mittwochabend bei der Vorstellung des Buches „Angela Merkel. Die Kanzlerin und ihre Zeit“ des Historikers und Journalisten Ralph Bollmann in Berlin. „Eine Wahlkampfkundgebung muss man schon selbst machen. Ein Kanzleramt ererbt man übrigens nicht. Das muss man sich erkämpfen“, sagte Laschet.

In der Union gibt es hinter vorgehaltener Hand Kritik, Merkel engagiere sich im Wahlkampf nicht ausreichend für Laschet. Der CDU-Chef sagte auf Reporterfragen: „Das ist das wichtigste Amt in Europa. Und das erfordert, dass der, der es will, es sich selbst erkämpft, und nicht von der Gunst des Vorgängers abhängt.“

Er ergänzte: „Ich bin mit ihr da völlig im Reinen. Wir reden sehr viel. Sie unterstützt, wo sie kann.“ Es sei aber „nicht so, dass sie auf die Wahlkampfbühnen mit mir zieht und neben mir steht und Wahlempfehlungen abgibt“. Dies sei angemessen und richtig. dpa

