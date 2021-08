Laschet: Merz das «wirtschafts-und finanzpolitische Gesicht»

Berlin (dpa) - Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat dem früheren Fraktionschef Friedrich Merz eine wichtige künftige Rolle zugesagt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Laschet sagte am Dienstag beim Wirtschaftstag des Wirtschaftsrates der CDU, Merz sei das «wirtschafts-und finanzpolitische Gesicht», der auch die Bundespolitik prägen werde nach der Wahl. Die Union habe eine breite Mannschaft, zu der Merz gehöre, sagte Laschet. Merz war Laschet im Kampf um den Parteivorsitz unterlegen.

Sein Team werde «sehr zeitnah» sichtbar werden, sagte Laschet. Mit Blick auf SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sagte er, er hoffe, wenn sein Team sichtbar werde, dass man dann Scholz frage, wo sein Team sei: «Wo sind denn all die Leute, die ihr jetzt irgendwo festbindet in Hinterzimmern, damit die bloß keine Interviews geben? Die will ich alle sehen, die dann da Minister werden.»

© dpa-infocom, dpa:210831-99-40075/2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2