Laschet holt Merz und Bär

Berlin. Mit einem achtköpfigen Team um den früheren Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) geht Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) in den Wahlkampf-Endspurt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© picture alliance/dpa

Friedrich Merz

Merz soll sich um den Bereich Wirtschaft und Finanzen kümmern. Der frühere Unionsfraktionsvorsitzende wirbt für wirtschaftliche Dynamik, bekannt sich aber auch zu soliden Staatsfinanzen und zur Schuldenbremse.

Dorothee Bär

Die stellvertretende CSU-Vorsitzende repräsentiert den Bereich Digitalisierung und Innovation. „Wir wollen dem Staat ein Update verpassen“ und „einen digitalen Turbo zünden“, kündigte sie an.

Peter Neumann

Der Terrorismus-Experte soll sich um Sicherheitsfragen kümmern. Er sei „einer der Wissenschaftler, die Wissenschaft auch in praktische Politik übersetzen können“, erklärte Laschet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Karin Prien

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin will sich im künftigen Laschet-Team vor allem um alle Fragen der Bildungsgerechtigkeit kümmern.

Barbara Klepsch

Die sächsische Kultusministerinsoll sich um gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland. Mit ihrer Expertise sei sie „eine Stimme, die weiß, wie Ostdeutschland tickt“, betont der Kanzlerkandidat.

Silvia Breher

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende kümmert sie sich um Agrarthemen und sitzt im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. In Laschets Team soll für „Familie und Generationen“ zuständig sein.

Andreas Jung

Der Unionsfraktionsvize steht in Laschets Mannschaft für den Themenbereich Klima und Energie. Zusammen mit Laschet hatte der Baden-Württemberger bereits entsprechende Kernpunkte vorgestellt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Joe Chialo

Der Musikmanager und Sohn einer tansanischen Diplomatenfamilie kandidiert in Berlin-Spandau für den Bundestag. Er soll für Kultur zuständig sein, als jemand mit praktischer Berufserfahrung, der „nicht aus dem Hörsaal in den Plenarsaal“ gewechselt sei, so Laschet. dpa (Bilder: dpa)