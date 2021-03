Mannheim. Wenn am nächsten Sonntag die Landtagswahl stattfinden würde, lägen die Grünen deutlich vor der CDU. Es folgen mit großem Abstand AfD, SPD und FDP. Die Grünen würden im Vergleich zur Umfrage vor vier Wochen leicht zulegen und kämen auf 35% (+1), das wäre erneut ein Rekordergebnis. Die CDU verliert im Vergleich zur Umfrage im Februar und käme momentan auf 24% (-4). Die AfD würde 11% (+/-0) bekommen und die SPD 10% (+/-0). Die FDP könnte ebenfalls mit 10% (+1) rechnen, die Linke mit 3% (+/-0) und würde damit erneut den Einzug ins Landesparlament verpassen. Alle anderen Parteien bekämen zusammen 7% (+2). Damit wäre eine Fortsetzung der amtierenden grün-schwarzen Regierung möglich, für ein grün-rotes Bündnis würde es dagegen knapp nicht reichen.

Politbarometer Für das Politbarometer-Extra Baden-Württemberg hat die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen vom 01.03. bis 04.03.2021 in Baden-Württemberg 1.032 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte telefonisch befragt.

Diese Projektion reflektiert die aktuelle politische Stimmungslage und ist – mit Blick auf die Fehlerbereiche von Umfragen und verbleibender zehn Tage bis zur Landtagswahl – keine Ergebnisprognose. Bis zum Wahltermin am 14. März können sich aufgrund unterschiedlicher Mobilisierung der Parteien und kurzfristiger Ereignisse wie dem Verlauf der Corona-Krise noch Veränderungen ergeben. Zudem sagen aktuell mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten (52%) in Baden-Württemberg, dass sie noch nicht wissen, ob oder wen sie wählen wollen.

Wahlergebnis 2016

Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren holten die Grünen mit 30,3% ein Rekordergebnis und wurden erstmals stärkste Partei in einem Bundesland. Die CDU, mehr als ein halbes Jahrhundert dominierend in Baden-Württemberg, brach um 12 Prozentpunkte ein und erhielt mit 27,0% ihr bis dahin schwächstes Resultat. Erstmals im Landesparlament vertreten ist seitdem die AfD, sie wurde mit 15,1% drittstärkste Kraft und war damit einer der Gewinner dieser Wahl. Einer der Verlierer war die SPD, die zwar in Baden-Württemberg nie besonders stark war, aber bei der Wahl vor fünf Jahren nochmals 10,4 Prozentpunkte verlor und lediglich 12,7% der Stimmen auf sich vereinen konnte. Die FDP verbuchte leichte Gewinne und erhielt 8,3%, die Linke schaffte es mit 2,9% erneut nicht in den Landtag und auf alle sonstigen Parteien entfielen in der Summe 3,7%. Damit stellten die Grünen nicht nur erstmals in einem Bundesland die stärkste Partei, sondern es kam auch erstmals zu einer grün-schwarzen Regierung.

Landes- und Bundespolitik sowie Interesse für die Wahl

63% der potentiellen Wähler in Baden-Württemberg geben an, dass für sie in erster Linie die Politik im „Ländle“ eine ausschlaggebende Rolle bei ihrer Wahlentscheidung spielt, für 35% ist die Politik auf Bundesebene entscheidend (weiß nicht: 2%). Besonders häufig geben die Anhänger der Grünen (69%) und der FDP (71%) an, dass in erster Linie die Landespolitik wichtig ist, dagegen dominiert für 52% der AfD-Anhänger die Bundespolitik ihre Wahlentscheidung.

Das Interesse für die Landtagswahl ist bei 61% der Wahlberechtigten und Mehrheiten in allen Parteianhängerschaften sehr stark (13%) oder stark (48%), gut ein Drittel (35%) haben ein weniger starkes und lediglich 4% überhaupt kein Interesse.

Image der Spitzenkandidaten

Zwischen den Imagewerten der Herausforderin und des Ministerpräsidenten klafft eine eklatante Lücke: Winfried Kretschmann, der zum dritten Mal zur Wahl steht, wird auf der +5/-5-Skala (sehr hohes bis sehr niedriges Ansehen) mit einem Ausnahmewert von +2,7 eingestuft. Im Vergleich zur Umfrage vor vier Wochen hat er damit seinen Imagewert um zwei Zehntel verbessert. Die Spitzenkandidatin der CDU, Susanne Eisenmann, verbessert sich um ein Zehntel, wird aber nach wie vor mit -0,2 im Negativbereich verortet. Während der Ministerpräsident in allen politischen Lagern, außer bei den AfD-Anhängern (-0,5), wertgeschätzt wird und sehr gute Imagewerte erzielt, wird die Kultusministerin lediglich von den eigenen Anhängern positiv eingestuft. Aber selbst bei den CDU-Anhängern hat der grüne Ministerpräsident (+3,1) ein deutlich positiveres Image als die eigene Spitzenkandidatin (+1,6).

Gewünschte/r Ministerpräsident/-in

Auch bei der Frage nach dem gewünschten Ministerpräsidenten oder der gewünschten Ministerpräsidentin liegt der Amtsinhaber Winfried Kretschmann mehr als deutlich vor seiner Herausforderin: 70% wünschen sich Winfried Kretschmann weiterhin als Ministerpräsidenten, lediglich 11% sprechen sich für Susanne Eisenmann aus, 10% sagen „keine/r davon“ und 9% „weiß nicht“, u.a. weil sie einen der beiden oder beide Kandidaten nicht kennen. Während sich die Grünen-Anhänger (96%) nahezu geschlossen hinter Kretschmann stellen, wollen weniger als ein Drittel der CDU-Anhänger (29%) Eisenmann als Regierungschefin, aber mehr als die Hälfte (59%) spricht sich für den Amtsinhaber der Grünen aus. Auch in den Parteianhängerschaften von SPD (80%) und FDP (56%) fällt das Urteil klar zugunsten des Ministerpräsidenten aus.

Regierung und Opposition

Mit der Leistungsbilanz von Grün-Schwarz sind die Befragten in Baden-Württemberg sehr zufrieden. Auf der +5/-5-Skala wird die Arbeit der Landesregierung mit einem Durchschnittswert von +1,5 bewertet. Im Detail stellen die Befragten den Grünen mit +1,3 ein besseres Zeugnis aus als der CDU in der Regierung (+0,7). Differenziert werden auch die Oppositionsparteien betrachtet: Die Arbeit der SPD wird mit einem Wert von +0,1 eingestuft, die Arbeit der FDP wird leicht negativ (-0,4) und die Arbeit der AfD deutlich negativ bewertet (-3,7).

Bewertung von Koalitionsmodellen

Die aktuell regierende Koalition überzeugt auch bei der Bewertung verschiedener Koalitionsmodelle eine Mehrheit, während das gleiche Bündnis unter Führung der CDU differenziert gesehen wird. Aktuell fänden 49% und damit mehr Befragte als vor vier Wochen (Feb: 44%) eine erneute Regierung aus Grünen und CDU gut (schlecht: 27%; egal: 20%), ein Bündnis aus CDU und Grünen unter Führung der CDU wird dagegen nur von 34% positiv bewertet und von 40% negativ (egal: 22%). Während die CDU-Anhänger sowohl Schwarz-Grün (72%) als auch Grün-Schwarz (50%) mehrheitlich befürworten, lehnen 53% der Grünen-Anhänger eine Regierung unter Führung der CDU ab. Beide Dreierbündnisse, also sowohl eine Koalition aus Grünen, SPD und FDP (gut: 28%; schlecht: 46%; egal: 21%) als auch ein Bündnis aus CDU, SPD und FDP (gut: 25%; schlecht: 51%; egal: 21%) werden jeweils nur von Minderheiten positiv beurteilt.

Themen und Parteikompetenzen

Wie auf Bundesebene ist auch in Baden-Württemberg die „Corona-Krise“ das dominierende Thema: Bei der offenen Abfrage nach dem wichtigsten Problem, bei dem die Befragten bis zu zwei Themen nennen können, entfallen zwei Drittel (66%) aller Nennungen darauf. Es folgen mit deutlichem Abstand: Umwelt/Klima/Energiewende (21%), Bildung/Schule (14%), Wirtschaftslage (10%) und Infrastruktur/Internet (10%).

Bei dem wichtigsten Thema auf der Agenda, „Corona", haben die Grünen einen deutlichen Kompetenzvorsprung: Für 33% machen in Baden-Württemberg die Grünen bei Corona eine Politik im Sinne der Befragten, für 16% ist dies die CDU. In den Bereichen Wirtschaft und Bildung liegen Grüne und CDU sehr nah beieinander mit jeweils leichtem Vorsprung für die CDU. Bildungspolitisch wird auch der SPD in Baden-Württemberg mehr zugetraut als in den anderen beiden Bereichen: 15% nennen sie in Sachen Bildung als am kompetentesten.

Parteikompetenzen:

Corona: Grüne 33%, CDU 16%, AfD 2%, SPD 3%, FDP 6%, Linke 1%, keine Partei 19%, weiß nicht 19%.

Schule/Bildung: Grüne 20%, CDU 23%, AfD 1%, SPD 15%, FDP 4%, Linke 2%, keine Partei 10%, weiß nicht 24%.

Wirtschaft: Grüne 23%, CDU 27%, AfD 1%, SPD 6%, FDP 8%, Linke 0%, keine Partei 17%, weiß nicht 18%.