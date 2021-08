Landrat wohl doch kein Einsatzleiter

Mit der Aufnahme von Ermittlungen gegen den Landrat des von der Flut getroffenen Kreises Ahrweiler rückt die Aufarbeitung der Geschehnisse von Mitte Juli in den Fokus. Bei dem Ermittlungsverfahren gegen Landrat Jürgen Pföhler (CDU) und ein weiteres, nicht näher genanntes Mitglied des Krisenstabes gehe es um den Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen am Abend des Hochwassers vom 14. Juli, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz mit. Im Kern geht es darum, ob mit früheren Warnungen oder Evakuierungen Menschenleben hätten gerettet werden können. Die Staatsanwaltschaft sagte zunächst, der Anfangsverdacht richte sich gegen den Landrat, weil dieser „möglicherweise die Einsatzleitung und alleinige Entscheidungsgewalt hatte“. Später sagte Oberstaatsanwalt Harald Kruse dann, Pföhler sei nicht Einsatzleiter gewesen, sei in dieser Nacht „überwiegend“ nicht im Krisenstab gewesen. lrs

