  Landesmutter gegen Rückkehrer

Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 14. März bemüht sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) um eine dritte Amtszeit. Gegen sie tritt CDU-Fraktionschef Christian Baldauf an. Von Gerhard Kneier

Malu Dreyer

Würde das Amt des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten per Direktwahl vergeben, müsste sich Amtsinhaberin Malu Dreyer keine Sorgen machen. Nach der jüngsten Umfrage des Südwestrundfunks liegt die populäre Regierungschefin mit 56 Prozent ganz weit vorn, ihr CDU-Konkurrent Christian Baldauf käme mit 28 Prozent gerade einmal auf halb so viel Zustimmung. Kein Wunder, dass die SPD den Wahlkampf ganz auf ihre alte und neue Spitzenkandidatin ausgerichtet hat. Etwa mit einem „Malu-Magazin“ samt Gespräch der Namensinhaberin mit der Schauspielerin Iris Berben. „Wir mit ihr“ steht auf den Wahlplakaten mit ganz großem Foto Dreyers und dem kleinen Zusatz „für Rheinland-Pfalz“. Immerhin verzichtet ihre Partei nicht auf den noch deutlich lesbaren Zusatz „SPD“, denn die soll ja mit ihrer Hilfe möglichst wieder stärkste Partei im Mainzer Landtag werden.

Ganz bewusst hat sich Dreyer vom Vorsitz der Bundespartei wieder zurückgezogen, in den sie nach dem Sturz von Andrea Nahles ungewollt hineingeschlittert war. Obwohl viele Parteifreunde sie gedrängt hatten, diese Position auch offiziell zu übernehmen, blieb sie standhaft und hielt an ihrem Vorsatz fest, sich wieder ganz auf ihre Rolle in Rheinland-Pfalz zu konzentrieren. Dort hatte sie nach ihrem grandiosen Sieg im Wahlkampf-Endspurt 2016 das Kunststück fertiggebracht, die in dieser Form auf Landesebene bis heute einmalige Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen zu schmieden. Und die hält allen Unkenrufen zum Trotz. Obwohl sich FDP und Grüne derzeit im Landtagswahlkampf auch wieder gegeneinander profilieren, stehen die Chancen sowohl nach den Umfragen als auch dem Willen der Beteiligten nicht schlecht, das Bündnis über den Wahltag hinaus fortzusetzen.

Die vor wenigen Tagen 60 Jahre alt gewordene Sozialdemokratin und Katholikin war 2016 für viele völlig überraschend von SPD-Urgestein Kurt Beck als seine Wunschnachfolgerin im Amt des Mainzer Ministerpräsidenten installiert worden. Schon weil sie kurz zuvor ihre Erkrankung an Multipler Sklerose öffentlich machte, hatte sie kaum jemand auf dem Schirm. Doch die Krankheit spielt bei ihren öffentlichen Auftritten praktisch keine Rolle, auch wenn sich Dreyer beim Gehen immer mal wieder auf Begleiter stützt oder bei längeren Strecken auch mal ein kleines Wägelchen benutzt. Mit ihrem Mann, dem ehemaligen Trierer Oberbürgermeister Klaus Jensen, lebt Dreyer gerne im dortigen „Schammatdorf“, einem gemischten Wohnprojekt von 250 „Alten und Jungen, Armen und Reichen“, wie sie betont.

Christian Baldauf

Zumindest in Rheinland-Pfalz war die Rückkehr von Christian Baldauf als Oppositionsführer im Mainzer Landtag 2018 das Comeback des Jahres. Der heute 53-jährige Rechtsanwalt aus dem pfälzischen Frankenthal löste als CDU-Fraktionschef und ein Jahr später auch als CDU-Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalz die inzwischen als Agrarministerin ins Bundeskabinett gewechselte Julia Klöckner ab, zu deren Gunsten er 2011 sowohl den Vorsitz der Landespartei als auch der Landtagsfraktion niedergelegt hatte und ins zweite Glied getreten war. Jetzt soll er die Aufgabe schaffen, an der Klöckner sowohl gegen Kurt Beck als auch gegen Malu Dreyer zwei Mal gescheitert war: die SPD als neuer Ministerpräsident nach rund drei Jahrzehnten wieder von den Schalthebeln der Macht zu verdrängen.

Dass die Chancen dafür nach den Umfragen nicht zum Besten stehen, stachelt den Ehrgeiz des Mannes nur noch mehr an, der als 16-Jähriger aus Begeisterung für Helmut Kohl in die CDU eingetreten war. Es wäre die Krönung von Baldaufs Karriere, in dessen ehemaligem Amtssitz als Regierungschef von Rheinland-Pfalz Platz nehmen zu dürfen. Der eher aggressive Spruch „Bildungschaos beenden“ auf den CDU-Wahlplakaten passt eigentlich nur bedingt zu dem umgänglichen Mann, der mit Konkurrentin Dreyer sogar handgeschriebene Weihnachtskarten austauscht. Auch zur Grünen-Spitzenkandidatin Anne Spiegel wird ihm ein persönlich gutes Verhältnis nachgesagt, wenngleich die im Wahlkampf mehr Gemeinsamkeiten mit der SPD betont. Mit einer Offensive für den Wald und der Aussage, das Umwelt- und Agrarministerium zusammenlegen zu wollen, wirbt Baldauf weiter um die Grünen.

FDP-Landeschef Volker Wissing attackiert die CDU dagegen wegen seiner Doppelrolle als Oppositionspolitiker im neuen Amt des FDP-Generalsekretärs in Berlin und als Regierungsmitglied in Mainz. Persönliche Spitzen wie „der doppelte Wissing“ überlässt Baldauf lieber dem CDU-Generalsekretär. Als passionierter Taucher, Dauerkarteninhaber des 1. FC Kaiserslautern, Sänger im Frankenthaler Männerchor und AC/DC-Fan sammelt der Herausforderer auch außerhalb der Politik Sympathiepunkte.