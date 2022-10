Länder machen Druck

Sie hatten die Erwartungen im Voraus betont niedrig gehängt: Ohne den Bundeskanzler, hatten die Länderchefs vor ihrem jüngsten Treffen gewarnt, könne man in vielen offenen Fragen bei den Hilfen gegen hohe Energiepreise keine Entscheidungen treffen. Und Olaf Scholz war nicht dabei beim zweitägigen Treffen der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten in Hannover. An seiner Stelle kamen allerdings Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) - und brachten Neuigkeiten mit. Worauf die Länder sich geeinigt haben:

?Wann kommt die Strompreisbremse?

Regierungschefs der Bundesländer während einer Sitzung im Schloss Herrenhausen in Hannover. © Michael Matthey/dpa

Wohl ab dem 1. Januar. Laut Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen und derzeit Vorsitzender der Länderrunde, hat Wirtschaftsminister Habeck berichtet, dass die geplante Strompreisbremse mit Beginn des neuen Jahres in Kraft treten soll. Die Details sind dabei weiter offen, die Entlastung solle aber etwa den gleichen Umfang haben wie bei der Gaspreisbremse.

Dort hatten die Expertinnen und Experten, die von der Bundesregierung beauftragt waren, vorgeschlagen, ein Kontingent von 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs vergünstigt zur Verfügung zu stellen. Finanziert werden sollen die Entlastungen beim Strompreis über die Abschöpfung von Zufallsgewinnen der Energieerzeuger. Weil das aber kompliziert ist und länger dauern könnte, hat Finanzminister Christian Lindner nach Angaben von Weil eine Zwischenfinanzierung in Aussicht gestellt. Das begrüßten die Länder: „Wir halten das ebenfalls für absolut notwendig“, so Weil. Die Bürgerinnen und Bürger könnten nicht warten, bis die Abschöpfung geregelt sei.

?Wie geht es weiter mit der Gaspreisbremse?

Grundsätzlich finden die Länder das Modell, das die Expertenkommission für die Gaspreisbremse vorgeschlagen hat, sinnvoll. Doch von dem Zeitplan, nach dem zwischen einer einmaligen Übernahme der Abschlagszahlung für Gas im Dezember und einem vergünstigten Basiskontingent ab März zwei Monate ohne Preissenkung lägen, halten sie nichts. „Entlastung im Dezember, Belastung im Januar, Februar, Entlastung im März, das kann nicht gut gehen“, so Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Weil erklärte, man könne der Bundesregierung nur „dringend abraten“, diesen Ablauf so umzusetzen. Ähnlich sieht das der Bundesverband mittelständische Wirtschaft BVMW: „Die Ministerpräsidenten haben erkannt, was die Bundesregierung bisher nicht wahrhaben möchte“, sagte BVMW-Präsident Markus Jerger, „eine einmalige Entlastung im Dezember reicht vorne und hinten nicht aus und eine wirksame Gaspreisbremse muss auch für den Mittelstand schon ab Januar gelten.“

Wirtschaftsminister Habeck bestätigte am Rande des Treffens, dass man darüber gesprochen habe, ob nach einer Abschlagszahlung im Dezember weitere Unterstützung im Januar und Februar kommen könne.

Aus der Opposition kommt Kritik, dass es zu langsam gehe mit den Entlastungen: „Statt Ankündigungen brauchen wir Entscheidungen“, sagte Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Linken-Fraktion im Bundestag. „Um wie viel Cent sinken wann die Energiepreise? Nichts ist klar bei Gas, Strom, Heizöl, Sprit.“ Habeck und Lindner seien „die Problemminister Deutschlands“, so Bartsch. „Starke Sprüche ohne Ende, Konkretes für Bürger und Betriebe gibt es kaum.“

?Was ist mit Verbrauchern, die mit Öl oder Pellets heizen?

Auch die sollen bei den Entlastungen bedacht werden, wenn es nach den Ländern geht, und zwar mit einer zur Gaspreisbremse „gleichwertigen“ Unterstützung, wie es im Beschluss heißt. Man könne sich nicht vorstellen, zu einer Gesamtregelung zu kommen, wenn insbesondere Bürger, die mit Öl heizen, nicht bedacht würden, sagte Weil. Diese würden einen nennenswerten Teil der Privathaushalte darstellen, vor allem im ländlichen Raum.

?Gibt es Unterstützung für Stadtwerke?

Neben den Unterstützungsmaßnahmen für Privatleute und Wirtschaft fordern die 16 Länder auch einen Schutzschirm für die Stadtwerke und kommunalen Energieversorger. Denn wenn die in Schieflage geraten, fürchtet die Runde der Länderchefs, könnte es zu Dominoeffekten kommen, „die die Versorgungssicherheit insgesamt bedrohen könnten“, wie es im Beschlusspapier der Länder heißt. Markus Lewe, Präsident des Deutschen Städtetags, appellierte eindringlich, den Stadtwerken unter die Arme zu greifen: Seit Wochen warte man auf eine entsprechende Zusage des Bundes. „Es ist nicht zu verantworten, die Stadtwerke bei den staatlichen Hilfen links liegen zu lassen.“ Man brauche die Kraft der kommunalen Energieversorger, um durch den Winter zu kommen.

?Wie geht es jetzt weiter?

Das nächste Treffen der Länder mit Kanzler Scholz ist am 2. November. Dann soll es „deutlich mehr Klarheit“ geben, sagte Weil. Auch offene Fragen wie die Finanzierung einer Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket und die Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten sollen dann wieder auf der Tagesordnung stehen. Auch dort müsse es endlich Entscheidungen geben, sagte Lewe. „Die Hängepartie bei zentralen Fragen darf nicht noch mal in die Verlängerung gehen.“ (mit gau)