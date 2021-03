Berlin. Nach der Kehrtwende beim Astrazeneca-Impfstoff – er wird jetzt auch für Menschen ab 65 Jahren empfohlen – gibt es beim Impfen in Deutschland jetzt wieder mehr Optionen. Doch besteht beim Impfen nicht generell ein Risiko? Grundsätzlich schätzen Experten alle zugelassenen Wirkstoffe als sicher ein. Bei Geimpften können kurzzeitig grippeähnliche Beschwerden für ein bis zwei Tage auftreten, was nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) in der Regel „die normale Immunantwort des Körpers auf die Impfung“ widerspiegelt. Solche Reaktionen sind beim Präparat von Astrazeneca nach der ersten der beiden Impfungen häufiger. Bei den mRNA-Präparaten von Biontech/Pfizer sowie Moderna ist das dagegen eher nach der zweiten Dosis der Fall.

Müdigkeit oder Kopfschmerzen

AdUnit urban-intext1

Nach PEI-Angaben entwickelt grob die Hälfte der Menschen Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schmerzen an der Einstichstelle und Muskelschmerzen. Bei mehr als 30 Prozent kommt es demnach zu Schüttelfrost und Fiebrigkeit, seltener sind Gelenkschmerzen und Übelkeit. Generell fallen demnach solche Nebenwirkungen bei älteren Menschen geringer aus als bei Jüngeren.

Grippeähnliche Beschwerden können beim Corona-Impfstoff auftreten. © dpa

Die Deutsche Gesellschaft für Immunologie betont unter Verweis auf die bisherigen Studien, dass der Impfstoff von Astrazeneca – ebenso wie die beiden anderen Präparate – schwere Covid-19-Erkrankungen nahezu komplett verhindert. Vor einer symptomatischen Covid-19-Erkrankung schütze die Impfung mit einer Effektivität von etwa 80 Prozent. Bei den beiden anderen Impfstoffen ist diese Wirksamkeit mit über 90 Prozent etwas höher. Bislang gibt es nach Angaben von Fachleuten aber keine Studien, in denen die drei Impfstoffe direkt miteinander verglichen wurden.

Der Impfstoff AZD1222 wurde von dem britisch-schwedischen Pharmakonzern Astrazeneca zusammen mit der Universität Oxford entwickelt. Er kann im Gegensatz zu den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna bei normaler Kühlschranktemperatur gelagert werden. Er ist auch preisgünstiger. dpa