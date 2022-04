Kritik an Tilgung von Priesterschulden

Köln. Die Tilgung der Schulden eines Priesters in Höhe von knapp 500 000 Euro durch das krisengebeutelte Erzbistum Köln stößt in Teilen der Kirche auf scharfe Kritik. Das Geld für die Schuldentilgung stamme aus dem gleichen kirchlichen Sondervermögen, aus dem im Erzbistum auch die Opfer sexuellen Missbrauchs entschädigt würden, sagte der Sprecher des Betroffenenbeirats der Deutschen Bischofskonferenz, Johannes Norpoth, dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Doch zeige sich das Erzbistum bei ihnen deutlich weniger großzügig.

Kardinal Woelki am Ostersonntag im Kölner Dom.

Opfer sexualisierter Gewalt in der Kirche kämpften bereits seit Jahren für eine wirkliche Anerkennung ihres Leids, sagte Norpoth. 60 Prozent der Antragsstellenden erhielten weniger als 20 000 Euro. „Opfer von Sexualstraftaten, teilweise ohne gesicherte Einnahmen wie bei einem Priester, werden mit einem Betrag abgespeist, welcher weniger als zwei Prozent von dem beträgt, was die Kirche als Ausgleich für die selbst verschuldete finanzielle Schieflage eines Priesters zu zahlen bereit war“, kritisierte er.

Die Sprecherin der Reform-Initiative Maria 2.0 Rheinland, Maria Mesrian, sprach von verantwortungslosem Finanzgebaren. Betroffene sexuellen Missbrauchs würden „mit lächerlichen Summen abgespeist, während Millionen für eine überflüssige Hochschule oder eben für die privaten Spielschulden eines Priesters verschleudert werden“, sagte sie der Zeitung.

„Zeit für Reformen drängt“

Das Erzbistum hatte nach eigenen Angaben insgesamt sogar 1,15 Millionen Euro für den überschuldeten Priester gezahlt. Der Priester habe knapp 500 000 Euro Schulden gehabt, hatte am Donnerstag ein Sprecher des Erzbistums gesagt. Die Schulden habe das Erzbistum in mehreren Tranchen beglichen, um dem Geistlichen in seiner akuten Notlage zu helfen.

Nach intensiven steuerrechtlichen Überprüfungen sei man dann zu der Erkenntnis gekommen, dass diese Zuwendungen steuerpflichtig seien. Die nachträgliche Versteuerung samt Zinsen habe das Erzbistum dann noch mal knapp 650 000 Euro gekostet.

Unterdessen belastet die Dauerkrise um den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki nach Einschätzung der Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, die ganze katholische Kirche. „Die immer noch nicht gelöste Krise im Erzbistum Köln, auch das Nichthandeln des Vatikan, belastet und schädigt die katholische Kirche als Ganze“, sagte Stetter-Karp der „Rheinischen Post“ in Düsseldorf.

Im Erzbistum Köln lasse sich „wie in einem Brennglas erkennen, dass ein Weiter-So nicht zu verantworten“ sei. „Die Situation in Köln liefert alle Beweise, wie die Zeit für Reformen drängt und keinen, aber auch wirklich gar keinen Aufschub mehr duldet.“

Stetter-Karp äußerte sich auch kritisch dazu, dass Papst Franziskus immer noch nicht entschieden habe, ob Woelki nun Erzbischof bleibe oder nicht. Woelki hat dem Papst seinen Rücktritt angeboten, die Gläubigen im Erzbistum Köln aber gleichzeitig um eine zweite Chance gebeten. Nach Einschätzung von Stetter-Karp schadet der „anhaltende Schwebezustand allen, am Ende auch dem Kardinal selbst“. dpa

