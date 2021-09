Kritik an RT-Sperrung

Moskau. Der Kreml hat die Sperrung der deutschen Kanäle des russischen Staatsmediums RT auf der Videoplattform Youtube kritisiert. Es gebe klare Anzeichen, dass Gesetze der Russischen Föderation verletzt worden seien, sagte Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau der Staatsagentur Tass zufolge. Wenn die russische Aufsichtsbehörde zu dem Schluss komme, dass tatsächlich ein Gesetzesverstoß vorliege, dann „können und sollten wir natürlich nicht ausschließen, dass wir Maßnahmen ergreifen, um diese Plattform zur Einhaltung unserer Gesetze zu zwingen“.

Die Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor hatte zuvor mit einer Blockade von Youtube in Russland gedroht, sollte die Sperrung der zwei deutschen Kanäle von RT nicht aufgehoben werden. Die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben mit der Sperrung nichts zu tun. „Das ist eine Entscheidung von Youtube“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in der Bundespressekonferenz. dpa