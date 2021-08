„Krieg gegen das eigene Volk“: Lukaschenkos Rache-Rausch

Minsk/Warschau. Alexander Lukaschenko redet nicht drum herum. „Im Land läuft eine Säuberung“, sagt der Mann, der seit 27 Jahren die Macht in Belarus in Händen hält. Ein Jahr nach Beginn der Massenproteste gegen seine Alleinherrschaft bekennt er sich offen zu dem „Krieg gegen das eigene Volk“, von dem Regimegegner seit langem sprechen. Lukaschenko sagt: „Natürlich, es sind ja unsere eigenen Leute, deren Gehirne mit westlichem Geld gewaschen wurden.“ Von diesen „Feinden“ will der 66-Jährige Belarus säubern. Der Geheimdienst und weitere Organisationen überziehen das Land mit Razzien, Verhaftungen und Schauprozessen. Folter inklusive.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Menschenrechtsorganisation Wjasna (Frühling) berichtet am Sonntag von 610 politischen Gefangenen. Das sind aber nur jene, denen das Regime Angriffe auf die staatliche Ordnung vorwirft. Die Dunkelziffer dürfte in die Tausende gehen. Zu den offiziellen Fällen zählen einige der prominentesten Oppositionellen, darunter die früheren Präsidentschaftskandidaten Sergei Tichanowski und Viktor Babariko. Lukaschenko ließ beide vor der Wahl am 9. August 2020 verhaften. Das war jener Tag, der Belarus von Grund auf veränderte.

Rückblick: Für den Blogger Tichanowski trat dessen Frau Swetlana Tichanowskaja an, unterstützt von Maria Kolesnikowa, der Wahlkampfleiterin des Bankers Babariko. Die Frauen lösten Begeisterung aus, der Wandel schien greifbar nah. Doch am Abend des 9. August behauptete Lukaschenko, die Wahl mit 80 Prozent gewonnen zu haben. Die Opposition nannte das Ergebnis „ausgedacht“. Hunderttausende protestierten. Doch damit begannen auch die „Gewaltorgien“, von denen der Journalist Igor Stankewitsch spricht. Der 45-Jährige arbeitet für den oppositionellen TV-Kanal Belsat, der nur aus Warschau senden kann.

Auch Stankewitsch flüchtete nach Polen, nachdem er selbst in die Fänge des Regimes geraten war: „Sie brachen mir die Nase und zwangen mich auf die Knie, mit dem Kopf auf den Boden, die Hände auf dem Rücken gefesselt. Dann schlugen sie mit Stöcken auf mich ein und schrien: Was gefällt dir bei uns nicht?“ Ein Jahr danach hat der zweifache Vater etwas Abstand gewonnen. Bei einem Treffen erzählt er: „Meine Großeltern sind Stalins Säuberungen zum Opfer gefallen. Ich habe die Verhörprotokolle gelesen. Es lief alles genauso ab wie heute. Sie quälen dich, bis du gestehst. Aber wer gesteht, hat erst recht keine Chance.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Europäische Union hat Lukaschenko derweil zusätzliche Sanktionen angedroht. „Die EU ist bereit, angesichts der eklatanten Missachtung internationaler Verpflichtungen durch das Regime weitere Maßnahmen in Erwägung zu ziehen“, erklärte ihr Außenbeauftragter Josep Borrell am Sonntag im Namen der 27 Mitgliedsländer. (mit dpa)