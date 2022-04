Kretschmannrügt Ampel

Frankfurt. Nach dem Scheitern der Corona-Impfpflicht im Bundestag am Donnerstag hat es am Wochenende Kritik von Politik und Verbänden an der Entscheidung gegeben. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann (Grüne), kritisierte im Berliner „Tagesspiegel“ die Bundesregierung um Kanzler Olaf Scholz (SPD). Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU) sagte beim Talk „RND vor Ort“ von Redaktionsnetzwerk Deutschland und „Kölner Stadt-Anzeiger“ in Köln, dass er dies für „ein falsches Ergebnis“ finde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kretschmann sagte, dass es „ganz offensichtlich“ der Bundesregierung an Führung gefehlt hätte, die Impfpflicht durchzusetzen. Der Grünen-Politiker hatte gemeinsam mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bereits im November auf die Einführung einer Impfpflicht gedrängt. Am Donnerstag war im Bundestag die Corona-Impfpflicht ab 60 Jahren gescheitert.

Einer Umfrage zufolge bewerten insgesamt 57 Prozent der Befragten die Entscheidung des Bundestags am Donnerstag gegen eine allgemeine Impfpflicht als falsch, wie aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der „Augsburger Allgemeinen“ hervorgeht. 46 Prozent halten es für „eindeutig falsch“, dass es vorerst keine Impfpflicht ab 60 geben wird, elf Prozent dagegen für „eher falsch“. epd

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2