Kretschmann und Strobl unterzeichnen grün-schwarzen Koalitionsvertrag

Südwest. Grüne und CDU haben den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und der CDU-Landesvorsitzende und Vize-Regierungschef Thomas Strobl unterschrieben am Dienstag in der Stuttgarter Staatsgalerie das 162-seitige Werk. Es enthält ambitionierte Vorhaben etwa beim Klimaschutz, allerdings stehen alle Projekte aufgrund von Haushaltslücken unter Finanzierungsvorbehalt. Am Mittwoch will sich Kretschmann zum dritten Mal zum Ministerpräsidenten wählen lassen.

