Mannheim. Es wird spannend: Am Sonntag wählen die Baden-Württemberger den neuen Landtag. Wer führt das Land in die Zukunft: Amtsinhaber Winfried Kretschmann von den Grünen oder CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann? Im Vorfeld der Wahl haben wir beide getroffen und ausführliche Video-Interviews geführt. Die Gespräche haben wir eingeteilt in drei Themenblöcke: Bildung, Wirtschaft und Klimaschutz.

Vor allem der Ministerpräsident sorgte mit seinen Aussagen gegenüber dieser Redaktion für bundesweite Schlagzeilen. Mit der Idee, die Ferien zu verkürzen, um nach der langen Schließung der Schulen Bildungsdefizite aufzuholen, hat der Ministerpräsident einen Proteststurm ausgelöst. "Man könnte an den Ferien ein bisschen was abknapsen, um Unterrichtsstoff nachzuholen", sagt der Grünen-Regierungschef im Video-Interview.

Auch das Gespräch mit Kultusministerin Eisenmann hatte es in sich: Ihr Plädoyer für die Ausweitung des Präsenzunterrichts wurde im Land breit diskutiert. Es gebe verständliche Enttäuschungen, weil sich die Eltern eigentlich die Rückkehr zum normalen Schulalltag wünschen, sagt Eisenmann im Video-Interview.

Sehen Sie hier die Interviews mit den beiden Spitzenkandidaten.

