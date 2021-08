Kretschmann löst Ärger aus

Stuttgart. Mehr Lehrer sind aus Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) keine Garantie für bessere Bildung. „Viel hilft nicht viel. Es kommt immer auf Qualität an“, sagte Kretschmann in Stuttgart. Die Qualitätsinstitutionen, die die ehemalige Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) geschaffen hat, müssten nun in Gang kommen. „Was ist mit der Lehrerfortbildung? Was ist mit der Qualitätssicherung? Wie etablieren wir ein Bildungsmonitoring?“, fragte Kretschmann. Die Bildungsverbände im Land weisen die Äußerungen scharf zurück – und kritisieren einen Mangel an Lehrern.

Die Bildungsverbände haben kein Verständnis für die Äußerungen. „Herr Kretschmann ist in der Lehrerbedarfsplanung so gut wie ein Ziegelstein im Schwimmen“, sagte der Landesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung, Gerhard Brand. Er wundere sich, warum das Land dann nicht in der Lage sei, den Pflichtbereich im Grundschulunterricht sicherzustellen.

„Wer im Sommer 2021 mit solchen Aussagen auffällt wie der Ministerpräsident, hat den Bezug zum Alltag in unseren Schulen gänzlich verloren“, sagte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch.