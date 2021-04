Berlin/Stuttgart. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann will sich nicht in den Wettbewerb in der Union um die Kanzlerkandidatur einmischen. „Ich glaube, da haben sie schon mit sich selber genug zu tun“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. „Aber spannend ist es schon.“

Er glaube nicht, dass das Duell zwischen CDU-Bundesparteichef Armin Laschet und dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder Auswirkungen auf die Koalitionsverhandlungen in Baden-Württemberg haben werde, sagte Kretschmann. Nach der Landtagswahl vor einem Monat hatten sich die Südwest-Grünen als klarer Sieger auf Drängen Kretschmanns entschieden, eine zweite Regierungszeit mit der geschwächten CDU ausloten.

Die CDU-Politiker aus dem Südwesten hoffen auf eine schnelle Einigung über die Kanzlerkandidatur – äußern sich aber diplomatisch: „Es ist doch schön, dass wir mit Armin Laschet und Markus Söder zwei so erfolgreiche Ministerpräsidenten in der Union haben. Beide haben gezeigt, dass sie Wahlen in der Mitte gewinnen können, beide führen sehr erfolgreich ein großes Land“, sagte CDU-Landeschef Thomas Strobl. Der Heilbronner, der auch CDU-Bundesvize ist, hatte sich zuletzt für Laschet ausgesprochen. „Als Union sind wir doch immer dann am stärksten, wenn CDU und CSU eng abgestimmt und miteinander unterwegs sind“, so Strobl.

Die Junge Union in Baden-Württemberg fordert, dass sich Laschet und Söder schnell einigen. „Wir haben zwei absolute Alphatiere, die zur Kanzlerkandidatur bereit sind. Jahrelang wurde getuschelt und geschrieben, dass nach Angela Merkel kein Kanzlerkandidat von Format kommen würde. Armin Laschet und Markus Söder beweisen das Gegenteil“, sagte der Landesvorsitzende Philipp Bürkle. Wichtig sei, dass nun zeitnah und einvernehmlich eine Lösung gefunden werde. „Das gemeinsame Ziel darf dabei nie aus den Augen gelassen werden: eine links geführte Regierung zu verhindern“, so Bürkle.

Steffen Bilger, Vorsitzender des CDU-Bezirksverbands Nordwürttemberg, drängt ebenfalls auf eine schnelle Entscheidung. „Das erwarten die Mitglieder von uns“, erklärte Bilger. mis/dpa