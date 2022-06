Kreml hält an Zielen fest

Kiew. 100 Tage nach Russlands Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar kündigte der Kreml am Freitag an, er werde die von ihm so bezeichneten „militärischen Spezialoperation“ bis zum Erreichen aller Ziele fortsetzen. Es seien bereits einige Ergebnisse erzielt worden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. Als ein Ziel gilt die komplette Kontrolle über die ukrainischen Gebiete Luhansk und Donezk. Nach Einschätzung britischer Geheimdienste kontrolliert Russland mittlerweile mehr als 90 Prozent der Luhansk-Region. Es sei wahrscheinlich, dass Moskau dort in den kommenden zwei Wochen vollständig die Kontrolle übernehme, hieß es in einem Update des britischen Verteidigungsministeriums.

Das russische Militär meldete außerdem weitere Angriffe und die Tötung von Hunderten ukrainischen Soldaten. Das ukrainische Militär hält nach eigenen Angaben weiter Stellungen in der schwer umkämpften Großstadt Sjewjerodonezk, dem Verwaltungszentrum der Region Luhansk im Osten der Ukraine.

Tschad ruft Notstand aus

Eine Frau geht an einer zerstörten Grundschule in Charkiw vorbei.

Laut Vereinten Nationen hat der Krieg massive globale Auswirkungen. Etwa 1,4 Milliarden Menschen könnten von Nahrungsmittelknappheit betroffen sein, wenn Exporte von Getreide aus der Ukraine und Dünger aus Russland weiter ausblieben, sagte der UN-Krisenkoordinator für die Ukraine, Amin Awad, am Freitag bei einer Online-Pressekonferenz der UN. Es sei unbedingt notwendig, dass die Handelsrouten über das Schwarze Meer nicht länger blockiert bleiben. Der zentralafrikanische Tschad rief aufgrund mangelnder Getreidelieferungen den Ernährungsnotstand aus. Die Lebensmittelsituation habe sich extrem verschlechtert, humanitäre Hilfe sei dringend notwendig, teilte die Militärregierung am Donnerstag mit.

Mit dem am Freitag beschlossenen sechsten Sanktionspaket der EU wird unter anderem die größte russische Bank, die Sberbank, aus dem Finanzkommunikationsnetzwerk Swift ausgeschlossen und es werden mehrere russische Nachrichtensender in der EU verboten. Nach dem formellen Beschluss dürften die Sanktionen noch am Freitag im Amtsblatt der EU veröffentlicht werden. Dann sind sie in Kraft.