Kommunen fordern Impfpflicht

Erfurt/Berlin. Die Debatte um eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen nimmt weiter an Fahrt auf. Nun dringt der Deutsche Städtetag auf eine schnelle gesetzliche Impfpflicht für Beschäftigte in Schulen, Kitas, im Gesundheits- und Pflegebereich. „Es ist bereits fünf Minuten nach zwölf“, sagte der Präsident des Städtetags, Leipzig Oberbürgermeister Burkhard Jung, am Dienstag in Erfurt. „Wir wollen, dass Schulen und Kitas offen bleiben.“

Appell für bundesweite 2G-Regel

Die Städte sähen mit Sorge, dass es noch zu viele Ungeimpfte gebe, die Kinder sowie Kranke und alte Menschen, aber auch sich selbst gefährdeten, hieß es . Die Wucht der vierten Corona-Welle müsste mit einer bundesweiten 2G-Regel im Freizeit- und Kulturbereich gebrochen werden, appellierten die Vertreter der Städte zu Beginn ihrer dreitägigen Hauptversammlung, die in Erfurt bis Donnerstag dauert.

Die Ampel-Parteien wollen in den kommenden Wochen über eine Impfpflicht in Pflegeeinrichtungen entscheiden. Einbezogen werden sollen nicht nur Pflegekräfte oder Mediziner, sondern auch Putzkräfte oder Sekretärinnen – also alle, die in den Einrichtungen arbeiten. Das müsse sorgfältig abgewogen werden, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Carsten Schneider. Zuvor hatten sich Diakonie und Caritas für Pflichtimpfungen in sozialen Berufen ausgesprochen. Bei einer sogenannten einrichtungsbezogenen Impfpflicht geht es darum, die Immunisierung von Pflegepersonal und anderen Beschäftigten in Altenheimen und vergleichbaren Stellen zu regeln.

Kritik an dem Vorhaben kam von Arbeitgeberseite: Der Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste, Bernd Meurer, sagte „welt.de“, dies wäre „ein tiefer Eingriff in die Autonomie der Menschen“. Der Bundesverband Ambulante Dienste und Stationäre Einrichtungen lehnte eine Impfpflicht als „unverhältnismäßig“ ab.

Die FDP-Bundestagsfraktion will zügig eine eigene und fundierte Debatte über mögliche Impfpflichten in Einrichtungen mit besonders von Corona gefährdeten Menschen führen. „Dabei sind ethische Abwägungen und praktische Auswirkungen zu bedenken. Dazu werden wir kurzfristig eine Anhörung von Sachverständigen und Praktikern ansetzen, um die Debatte zu versachlichen“, sagte ein Fraktionssprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

„Eine parlamentarische Debatte über Impfpflichten in Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen hätte bereits früher geführt werden müssen. Denn Wirkungen würde eine ausgesprochene Impfpflicht überhaupt erst einige Wochen nach der Impfung erzielen, wenn die Immunisierung eintritt“, sagte der Sprecher.

Etwas mehr als die Hälfte der Deutschen würde allerdings sogar weit über die Pläne hinausgehen und eine generelle Impfpflicht einführen. Dies ergab das Trendbarometer von RTL und ntv, für das das Meinungsforschungsinstitut Forsa 1000 Menschen befragt hatte. 53 Prozent stimmten für die Impfpflicht für alle, 45 Prozent waren der Meinung, eine Impfung sollte freiwillig bleiben. bik (mit dpa/epd)