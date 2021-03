Berlin. Lothar Wieler neigt nicht zu Alarmismus. Der Chef des Robert-Koch-Instituts bewahrt selbst dann noch äußerlich Ruhe, wenn er extrem besorgt ist. Bei seinem jüngsten Auftritt Ende vergangener Woche waren es allerdings bereits Sätze wie dieser, die aufhorchen ließen: „In manchen Intensivstationen steigen wieder die Zahlen.“ Später veröffentlichte das RKI dann eine alarmierende Prognose, die sich über das Wochenende wie ein schriller Warnruf verbreitete: Um Ostern könnte die Lage düsterer werden als zu Weihnachten. Für die Woche nach den Ostertagen erwartet das RKI sogar eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von über 300 Fällen auf 100 000 Einwohner. Droht jetzt der nächste harte Lockdown?

Schulstopp gefordert

AdUnit urban-intext1

Hintergrund für die RKI-Prognose ist die Ausbreitung der hochinfektiösen Virus-Mutationen. Seit Anfang Januar beobachten die Experten bei der britischen Variante B.1.1.7 einen stetig ansteigenden Trend der Sieben-Tage-Inzidenz. Alle zwölf Tage habe sich diese verdoppelt. Die Folge ist mittlerweile bei der bundesweiten Gesamtinzidenz sichtbar: Am Sonntag lag der Wert bei 79.

Steigt die Inzidenz über 100, kommt die Notbremse und das Land geht zurück in den harten Lockdown – das ist Beschlusslage zwischen Bund und Ländern. „Die konsequente Anwendung der Notbremse ist ein Muss“, schrieb SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach am Samstag auf Twitter. „Wer jetzt lockert, nimmt viele schwere und tödliche Verläufe in Kauf, besonders bei den 50- bis 80-Jährigen.“

Der Politiker forderte zudem einen Schulstopp bis Ostern. „Ich appelliere an die Länder, alle Schulen bis Ostern wieder zu schließen, auch die Grundschulen“, sagte Lauterbach der „Rheinischen Post“. Als Grund für seine Forderung nannte Lauterbach die Virusmutationen, die sich „insbesondere bei den Jüngeren rasant ausbreiten“.

AdUnit urban-intext2

Die erneute Schließung von Schulen könne nur abgewendet werden, wenn Schüler zweimal pro Woche mit Schnelltests auf das Coronavirus getestet würden. Schulen, die dies noch nicht vorbereitet haben, sollten wieder geschlossen werden, sagte Lauterbach. „Es war ein Fehler, die Schulen ohne flächendeckend funktionierende Testabläufe zu öffnen. Bis Ostern sollten Lehrer und anderes Schulpersonal darin trainiert werden, die Schüler an allen Schulen an den Schnelltests anzuleiten.“

Am kommenden Montag wollen Bund und Länder über weitere Schritte beraten – doch bereits jetzt zeigt sich, dass es in den Ländern großen Deutungsspielraum mit Blick auf die Notbremse gibt. Brandenburg will erst bei Überschreiten der 200er-Marke harte Regeln einsetzen. In Nordrhein-Westfalen will die Landesregierung zunächst prüfen, welche Umstände zu der Überschreitung geführt hätten. Denkbar sei ja, dass die steigende Inzidenz durch mehr Tests erzeugt werde. Sprich: Dass infizierte, aber symptomfreie Bürger die Zahlen steigen lassen – es aber nicht zu mehr Erkrankungen komme.

Erschöpfte Pflegeteams

AdUnit urban-intext3

RKI-Chef Wieler empfiehlt bei solchen Überlegungen dringend einen Blick auf die Intensivstationen: Es sei absehbar, dass die steigende Inzidenz auch zu steigenden Zahlen von schwerkranken Covid-Patienten führe. In den meisten Bundesländern ist der zuletzt hoffnungsvolle Rückgang der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen laut RKI gestoppt, stattdessen stagniert die Belegung aktuell in vielen Ländern. Ein Drittel verzeichne sogar schon wieder einen leichten Anstieg.

AdUnit urban-intext4

Eine heikle Entwicklung, denn: Infektionen mit der Virus-Variante B.1.1.7 führen vermutlich auch zu schwereren Krankheitsverläufen. Und: Die dritte Welle trifft in den Krankenhäusern auf erschöpfte Teams, Personalmangel und chronische Überlastung. Intensivbetten, Sauerstoffgeräte – das hilft schwerkranken Patienten nur, wenn es Fachkräfte gibt, die damit umgehen können. Die nackte Zahl vorhandener Intensivbetten sagt nichts über die tatsächlichen Reserven. Auch deshalb schlagen Intensivmediziner Alarm. „Die Krise der deutschen Pflege hat sich durch die Corona Pandemie jetzt noch einmal erheblich verschärft und wird sich weiter verschärfen“, sagte Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. (mit dpa)