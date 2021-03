Berlin. Die Corona-Pandemie gleicht einer Achterbahnfahrt. Seit nunmehr einem Jahr bewegt sich Deutschland zwischen ansteigenden und fallenden Infektionszahlen. Seit Monaten ist klar, dass Impfungen der wichtigste Schlüssel sind, um aus dieser ermüdenden Dauerschleife der Pandemie zu kommen. Doch die anfänglichen Hoffnungen auf schnelle Massenimpfungen, wie es sie in anderen Ländern gibt, wurden in Deutschland rasch gedämpft. Erst gab es zu wenig Impfstoff, dann zu wenig Impfwillige und am Ende sogar übrig gebliebene Impfdosen. All das sorgte für Frust.

AdUnit urban-intext1

Dennoch sieht es nach dem holprigen Start inzwischen danach aus, als könnte der Weg aus der Corona-Krise durchs Impfen doch gelingen. Hoffnung macht, dass die Todeszahlen besonders unter den stark gefährdeten Älteren sinken. Viele von ihnen wurden bereits geimpft. Hinzu kommt: Die Zahl der verfügbaren Dosen dürfte steigen, wenn in der EU demnächst ein vierter Impfstoff zugelassen wird. Damit können mehr Menschen geschützt werden. Zudem soll künftig auch in Hausarztpraxen gegen Corona gespritzt werden. Der ersehnte Durchbruch beim Impfen könnte also doch bald kommen.

Zu Beginn der Impfkampagne wurden vor allem Menschen über 80 in Pflege- und Altenheimen mit dem Corona-Vakzin versorgt. Sie zählen zur höchsten Prioritätsgruppe, da sie nach einer Infektion das höchste Risiko haben, an Covid-19 zu sterben. Inzwischen haben 70 Prozent von ihnen den vollen Impfschutz, 92 Prozent haben zumindest eine Erstimpfung erhalten. Die Infektionszahlen in dieser Altersgruppe liegen inzwischen unter dem bundesweiten Durchschnitt. Auch die Zahl der gemeldeten Corona-Todesfälle sind in den vergangenen Wochen deutlich zurückgegangen. Die Impfungen zeigen offenbar positive Wirkung.

Rückgang bei Todeszahlen

Am Dienstag hatten die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 255 weitere Todesfälle sowie 4252 Neuinfektionen gemeldet. Zum Vergleich: Vor zwei Monaten, am 14. Januar, waren es 1244 neu hinzugekommene Todesfälle. Es war der bisherige Höchststand.

AdUnit urban-intext2

Bei den Neuinfektionen wurde der Spitzenwert am 18. Dezember mit 33 777 Ansteckungen erreicht. Insgesamt sind in Deutschland laut Bundesgesundheitsministerium inzwischen 2,55 Millionen Personen vollständig, also mit zwei Impfdosen, geschützt, 3,1 Prozent der Bevölkerung. 5,35 Millionen Personen haben mindestens eine Impfdosis erhalten.

In der Europäischen Union sind bisher die Impfstoffe von Pfizer/Biontech, Moderna und Astrazeneca zugelassen. An diesem Donnerstag wird die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) voraussichtlich auch die Zulassung des Impfstoffs des US-Herstellers Johnson & Johnson empfehlen. Es ist das erste Corona-Vakzin, bei dem nur eine Dosis nötig ist. Dies kann die Immunisierung von mehr Menschen beschleunigen. Zudem gilt seine Lagerung als einfacher, denn der Impfstoff muss nicht tiefgekühlt aufbewahrt werden. Daneben läuft bei der EMA seit vergangener Woche ein Prüfverfahren zur EU-weiten Zulassung des russischen Impfstoffs Sputnik V.

AdUnit urban-intext3

Die Politik hat sich darauf verständigt, die anfangs sehr strenge Priorisierung von Impfgruppen zu lockern. So dürften nach den Hochrisikogruppen nun auch Lehrkräfte, pädagogisches Personal sowie Polizisten bevorzugt geimpft werden. Inzwischen werden auch weitgehendere Abweichungen diskutiert, etwa in Corona-Hotspots. So will Sachsen die Impfung im Vogtland für alle Bürger ab 18 Jahren freigeben. In der Region lag die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt bei 251 Neuinfektionen. Die bisher gültige Priorisierung solle aufgehoben werden, sagte Landessozialministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag.

AdUnit urban-intext4

Ab Anfang April, vermutlich unmittelbar nach den Osterfeiertagen, sollen Impfungen auch in den Hausarztpraxen möglich sein. An diesem Mittwoch wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern den genauen Zeitpunkt für den Start bestimmen. Bereits jetzt laufen in vielen Regionen Modellversuche mit Impfungen bei niedergelassenen Ärzten. „Das Impfen in den Praxen der niedergelassenen Haus- und Fachärzte wird der eigentliche Game-Changer sein“, sagte Stephan Hofmeister, Vizevorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), unserer Redaktion. „Wir gehen davon aus, dass sich mindestens 50 000 Praxen beteiligen werden – Hausärzte und Fachärzte genauso.“ Wenn dort täglich 20 Personen geimpft würden, könnten so pro Woche fünf Millionen Menschen an die Reihe kommen, rechnen die Kassenärzte vor. Das Impfen sei ärztliche Routine – wie jedes Jahr bei den millionenfachen Grippeimpfungen.

Impfung in den Betrieben

Nach dem Willen der Politik sollen sich auch die rund 12 000 Betriebsärzte in Deutschland an den Impfungen beteiligen. Die Werksmediziner können nach eigenen Angaben etwa fünf Millionen Personen pro Monat impfen. Voraussetzung für das Funktionieren sei, dass die Lieferungen der Impfdosen „so engmaschig wie möglich erfolgen, da wir vor Ort keine Möglichkeiten haben, den Impfstoff tiefgekühlt zu lagern“, sagte die Vizepräsidentin des Verbands Deutscher Betriebs- und Werksärzte, Anette Wahl-Wachendorf, unserer Redaktion. Sie mahnte, auch bei Impfungen in den Betrieben müsse „eine gewisse Priorisierung“ erhalten bleiben.