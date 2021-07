Kommen jetzt die Kinder dran?

Berlin. In der Pandemie standen über Monate vor allem die Hochbetagten im Mittelpunkt. Es gab etliche Maßnahmen, um die Älteren im Land vor einer Infektion zu schützen. Doch nun breitet sich das Virus vor allem in jüngeren Bevölkerungsgruppen aus. Corona entwickelt sich derzeit zu einer Pandemie der Jüngeren. Das zeigen die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI). „Der derzeitige Anstieg der Inzidenz ist vor allem in den Altersgruppen der 15- bis 34-Jährigen zu beobachten“, heißt es im jüngsten wöchentlichen Lagebericht des RKI.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100 000 Einwohner lag demnach in der Gruppe der 15- bis 24-jährigen bei 32. Sie war damit fast doppelt so hoch wie in der Vorwoche – und gut zweieinhalb Mal so hoch wie im Schnitt aller Altersgruppen. Bei den 25- bis 29-Jährigen lag die Inzidenz bei 25, bei den 30- bis 34-Jährigen bei 18. Bei Kindern ist die Lage derzeit zwar noch entspannter – doch das hängt sehr wahrscheinlich auch mit den in vielen Bundesländern laufenden Sommerferien zusammen. Wenn im neuen Schuljahr wieder alle in den Klassenzimmern zusammenkommen, kann sich das schnell ändern. Die inzwischen vorherrschende, hoch ansteckende Delta-Variante trifft dann auf eine Bevölkerungsgruppe, die praktisch keinen Impfschutz hat. Mehr und mehr rücken daher die Jungen in den Fokus der Pandemiebekämpfung – auch bei den Impfungen.

Wirksamkeit bei 100 Prozent

Landesweite Kinder-Impfaktion in Niedersachsen: Ein 12-Jähriger blättert vor seiner Impfung auf dem Messegelände Hannover in seinem Impfpass. © dpa

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) gab am Freitag das Vakzin des US-Herstellers Moderna für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren frei. Grundlage des Antrags von Moderna war eine Studie bei 2500 Jugendlichen in den USA. Die Wirksamkeit lag nach Angaben des Unternehmens bei 100 Prozent. Es ist damit der zweite Impfstoff nach Biontech, der in der EU für diese Altersgruppe zugelassen ist.

Bislang ist nur ein kleiner Teil der unter 18-Jährigen in Deutschland geimpft – rund sechs Prozent der Minderjährigen haben laut RKI eine Impfung erhalten, nur 2,4 Prozent sind vollständig geimpft. Die meisten von ihnen haben schwere Vorerkrankungen. Ein Grund für diese geringe Quote ist die Position der Ständigen Impfkommission (Stiko). Sie hat für 12- bis 17-Jährige bislang keine Empfehlung für eine generelle Covid-19-Impfung ausgesprochen. Begründet wird dies seit Wochen mit einer mangelnden Datenlage. Auch in Bezug auf Kinderimpfungen mit Moderna zeigte sich die Stiko jüngst skeptisch. Doch jetzt wächst der Druck auf das Gremium. Kinder- und Jugendärzte werfen der Stiko Intransparenz vor. „In anderen Ländern werden Millionen Kinder über zwölf Jahren geimpft. Es muss inzwischen Daten geben“, sagte Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), unserer Redaktion.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Fischbach kritisierte, die Stiko orientiere sich zudem nur daran, „ob für das Individuum Nutzen oder möglicher Nachteil einer Impfung überwiegt. Faktoren wie Herdenimmunität oder soziale Auswirkungen wie eine Zunahme von Kindeswohlgefährdungen, wenn es wieder zu Einschränkungen für Kinder kommen sollte, werden nicht berücksichtigt.“ Dies gelte auch für mögliche neue Schulschließungen, die erheblichen Schaden anrichten würden.

Auch der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) dringt vor dem Hintergrund der Infektionslage darauf, die Impfkampagne jetzt auf Jüngere zu konzentrieren – die Infektionslage zeige „ganz deutlich, dass wir junge Menschen jetzt verstärkt beim Impfen in den Fokus nehmen sollten“, sagte Holetschek unserer Redaktion. Die Entscheidung der EMA sei „wegweisend.“ Er hoffe, dass es die Datenlage der Ständigen Impfkommission bald erlauben werde, ihre Empfehlung zum Impfen der 12- bis 17-Jährigen zu aktualisieren.

Vielversprechende Studien

Dass mRNA-Impfstoffe auch bei Teenagern zuverlässig funktionieren, zeigen Erfahrungen aus anderen Ländern. Eine Studie, die im Mai im „New England Journal of Medicine“ veröffentlicht wurde, zeigte, dass auch das Biontech-Vakzin nach der zweiten Dosis eine Wirksamkeit von 100 Prozent hatte. Nebenwirkungen wie Fieber, Kopfschmerzen oder Schüttelfrost stuften die Forscherinnen und Forscher als überwiegend mild bis moderat ein. Sie empfahlen die Impfung für diese Altersgruppe als gut verträglich.

Auch an einer Zulassung von Impfstoffen für unter Zwölfjährige wird inzwischen gearbeitet. An einer Studie zum Präparat von Biontech nehmen derzeit 4500 Kinder im Alter von sechs Monaten bis elf Jahren in den USA, Spanien, Polen und Finnland teil. Der Hersteller erwartet in einigen Monaten erste Ergebnisse dazu. Auch für das Moderna-Präparat laufen Studien.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Bis auch für die Jüngsten ein Impfstoff zugelassen ist, bleibt der beste Schutz eine hohe Impfquote unter Erwachsenen. Bislang sei die Gruppe der Erwachsenen, die „unsolidarisch“ handelten, weil sie sich nicht impfen ließen, zu groß, sagt Fischbach. „Wer sich impfen lassen kann, muss sich jetzt impfen lassen“, fordert er, „damit nicht im Herbst wieder Kinder die Leidtragenden sind.“