Knapper Abstand sorgt für Nervosität

Paris. In den vergangenen Tagen hat Marine Le Pen sich ausgeruht. Sie fuhr ihr Wahlkampfprogramm herunter und zog sich zurück, um konzentriert arbeiten zu können. Denn bei der Vorbereitung des einzigen Fernsehduells gegen Emmanuel Macron gestern Abend, vier Tage vor der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahl, wollte sie es dieses Mal besser machen als vor fünf Jahren. Schon 2017 war die Rechtspopulistin in die Stichwahl gegen Macron, der damals noch ein politischer Newcomer war, eingezogen. Ihre ohnehin geringen Gewinnchancen verdarb sie sich allerdings völlig durch eine desaströse Selbstpräsentation in der TV-Debatte zwischen den beiden Wahlrunden.

Konfus blätterte sie damals in ihren Zetteln, während Macron ganz ohne Notizen klar argumentierte. Sie verwechselte die Namen großer französischer Konzerne und konnte ihr eigenes Programm nicht erklären, etwa, wie der Ausstieg Frankreichs aus der Euro-Zone, den sie inzwischen nicht mehr fordert, vonstatten gehen solle. Heute sei sie inhaltlich besser vorbereitet und nicht wie damals völlig erschöpft nach einem zu vollen Wahlkampf-Programm, versicherte Le Pens Umfeld. Die 53-Jährige selbst sagte, die erniedrigende Erfahrung von damals habe wie ein „Fußtritt in den Hintern“ gewirkt. Medien zufolge hatte sie sogar mit einem jungen Mann geübt, der Macron optisch ähnelte.

Erreichte sie 2017 in der Stichwahl 34 Prozent, so liegt sie derzeit laut Umfragen nur noch sechs bis zehn Punkte hinter dem amtierenden Präsidenten, zwischen 44,5 und 47 Prozent. Der Abstand ist knapp genug, um auch im Lager Macrons Nervosität hervorzurufen. „Nichts ist entschieden“, warnte Premierminister Jean Castex. „Wenn Marine Le Pen am Sonntag gewählt wird, hätte das sehr schwere Folgen für unser alltägliches Leben, für die Wirtschaft und für die Souveränität Frankreichs.“ Le Pen tritt für „patriotischen Protektionismus“ ein, sie will Frankreich aus den Kommandostrukturen der Nato führen und bewirbt zugleich deren „strategische Annäherung“ an den russischen Kriegstreiber Wladimir Putin. Ihr Plan, nationales über europäisches Recht zu stellen, brächte das Land in einen schweren Konflikt mit der EU.

Anschein von Arroganz

Befürchtet wird unter Macrons Anhängern eine hohe Stimmenthaltung, vor allem seit der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon, der bei der ersten Runde mit 22 Prozent nur knapp auf dem dritten Platz lag, seine Anhänger darüber befragte, welche Empfehlung er abgeben solle. Diese stimmten mehrheitlich dafür, lieber einen leeren Stimmzettel abzugeben als Macron zu wählen.

Trotzdem umwarb der Präsident Mélenchons Wähler mit dem Versprechen, seine zweite Amtszeit dem Umwelt- und Klimaschutz zu widmen. Auch ließ er anklingen, er sei bereit, das Renteneintrittsalter nur auf 64 statt 65 Jahre hinaufzusetzen. Während Le Pens größte Herausforderung darin bestand, kompetent aufzutreten, ging es bei ihm vor allem darum, seine Rivalin nicht herablassend zu behandeln – denn der Vorwurf der Arroganz verfolgt den 44-jährigen ehemaligen Banker und Absolventen von Elitehochschulen. Le Pen versucht, aus der verbreiteten Ablehnung Macrons einen Nutzen zu ziehen.

Experten zufolge dürfte ein einziges Duell so kurz vor der Wahl am Sonntag dennoch keinen entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis haben. „Historisch haben wir nie eine Debatte erlebt, die die Wahlabsichten wirklich verändert hat“, sagte Matthieu Gallard vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos. Die stärkste Wirkung habe noch jenes Duell von 2017 gehabt, als Le Pen um fünf bis sechs Punkte zurückfiel. Ein Sieg war damals außer Sichtweite.