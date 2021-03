Stuttgart. Ab Freitag sollen die Impfzentren in Baden-Württemberg wieder neue Termine vergeben. „Die Warteliste ist dann abgearbeitet“, erklärte Sozialminister Manfred Lucha (Grüne). Er rechnet in den nächsten Wochen mit einem „starken Anstieg der Impfstofflieferung“. Bis Ende April sei die Lieferung von 1,92 Millionen Dosen zugesagt, sagte der Grünen-Politiker nach einer Sitzung des Ministerrats am Dienstag. Eine Million Bürger hätten inzwischen die erste Impfung gegen das Corona-Virus, die Hälfte davon auch die zweite. Ab April sollen die Hausärzte beim Impfen einbezogen werden. Dann seien pro Woche über eine Million Impfungen im Südwesten möglich.

AdUnit urban-intext1

Zuvor hatte der Ministerrat über die Umsetzung der von Bund und Ländern beschlossenen Corona-Auflagen beraten. Bis halb 3 Uhr in der Nacht hatten die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel Maßnahmen gegen die dritte Welle der Pandemie beraten. „Wir hatten noch nicht die Zeit, die vielen komplexen Fragen zu beantworten“, sagte Grünen-Regierungschef Winfried Kretschmann.

Maskenpflicht für Grundschüler

Bei den Schulen soll sich in Baden-Württemberg bis zu den Osterferien in einer Woche nichts mehr ändern. Seit diesem Montag gilt die Maskenpflicht für Grundschüler und in den Klassenstufen 5 und 6 Wechselunterricht, wenn die Mindestabstände mit ganzen Klassen nicht eingehalten werden können. Die Öffnung für weitere Klassenstufen entfällt bis auf weiteres. „Wir müssen sorgfältig besprechen, ob wir an den Schulen eine Notbremse einführen“, ließ Kretschmann offen, wie es nach den Osterferien weitergehen soll. In Bayern zum Beispiel ist für Landkreise mit mehr als 100 Ansteckungen je 100 000 Einwohner in einer Woche grundsätzlich Fernunterricht angeordnet.

Schwierige Verhandlungen stehen Kretschmann mit den Kirchen bevor, die an Ostern auf alle Präsenzgottesdienste verzichten sollen. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehen wir keine Notwendigkeit, unsere strengen, bewährten und nachhaltigen Regelungen für Präsenzgottesdienste zu ändern“, bremste eine Sprecherin der evangelischen Landeskirche. Der Regierungschef geht davon aus, dass er in direkten Gesprächen mit den Religionsgemeinschaften einen freiwilligen Verzicht auf Präsenzgottesdienste an den hohen Feiertagen erreichen kann.

AdUnit urban-intext2

Zu den offenen Fragen zählte Kretschmann den Lockdown über Ostern. Nach seiner Erwartung wird der Gründonnerstag ein gesetzlicher Feiertag mit geschlossenen Betrieben und Läden. „Wir hoffen, dass es nicht zu Panikeinkäufen kommt“, erklärte Geschäftsführerin Sabine Hagmann für den Handelsverband Baden-Württemberg.

Die Wirtschaft zeigte sich auch in Baden-Württemberg unzufrieden mit den Beschlüssen. Der Städtetag verlangte ein Öffnungskonzept. Im Einzelhandel sollten Öffnungen bei guten Hygienekonzepten ermöglicht werden, sagte der Präsident und Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD).