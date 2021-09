Klöckner will Wälder kräftigen

Berlin. Bundesagrarministerin Julia Klöckner dringt angesichts des Klimawandels auf langfristige Unterstützung für den Umbau der deutschen Wälder. Es gehe um eine Balance von Ökologie, Ökonomie und sozialen Fragen, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung einer Waldstrategie ihres Ministeriums bis 2050. „Unser Wald ist der wichtigste Klimaschützer, Hort der biologischen Vielfalt, Arbeitgeber und Erholungsort.“ All dies gelte es für kommende Generationen zu erhalten und zu stärken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Klöckner verwies auf ein gestartetes ökologisches Waldumbauprogramm mit einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro, das verstetigt werden solle. Hintergrund dafür sind auch schwere Schäden in vielen Wäldern wegen Stürmen, Dürre und Borkenkäfern in den vergangenen Jahren. Es müssten 280 000 Hektar aufgeforstet werden, das entspreche der Fläche des Saarlands.

Die „Waldstrategie 2050“ soll unter anderem darauf zielen, eine nachhaltige Waldbewirtschaftung zu sichern. Beratung, Planung und Waldumbau-Maßnahmen sollten staatlich gefördert werden. Klöckner betonte, drei Viertel der Forstflächen seien Mischwälder, dies seien also keine Monokulturen. Um Wälder besser gegen den Klimawandel zu wappnen, seien passgenaue Lösungen je nach Böden und dem Kleinklima vor Ort nötig. Es gebe „keinen Kahlschlag“ in den Wäldern.

Umweltverbände mahnen

Der Leiter des Instituts für Waldökosysteme am bundeseigenen Thünen-Institut, Andreas Bolte, warb für eine Kombination von Pflanzungen und dem natürlichen Nachwachsen junger Bäume. Angesichts von Klimaveränderungen könne es je nach Standort sinnvoller sein, widerstandsfähigere Baumarten zu pflanzen, die dort auch in 30 oder 40 Jahren noch wachsen könnten. Die Umweltorganisation Greenpeace bezeichnete die Strategie als „Bankrotterklärung an ambitionierten Klima- und Naturschutz im Wald“. Sie ignoriere, dass für echten Klimaschutz weniger Bäume gefällt und mehr Wälder geschützt werden müssten. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) mahnte einen schonenderen Umgang an.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Deutsche Forstwirtschaftsrat begrüßte dagegen, dass mit der Strategie die forstwirtschaftlichen Leistungen anerkannt würden. „Holz ist der nachwachsende regionale, ökologische Rohstoff der Zukunft für klimafreundliches Bauen im Gegensatz zu endlichen Materialien wie Eisen, Zement, Sand und Kies“, sagte Präsident Georg Schirmbeck. dpa