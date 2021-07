„Klimawandel hautnah“

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ist entsetzt über das Ausmaß der Schäden. Im Interview spricht sie über die Lehren aus der Flutkatastrophe. Von Jochen Gaugele

Die Pfälzerin Marie-Luise Anna „Malu“ Dreyer wurde am 6. Februar 1961 in Neustadt an der Weinstraße geboren. Die SPD-Politikerin ist seit Mai 2016 an der Spitze der ersten rot-gelb-grünen Koalition in Rheinland-Pfalz. Zuvor war die Sozialdemokratin ab 2002 Ministerin für Soziales, Arbeit und Familie. was

Ein Gespräch über Corona war mit Malu Dreyer vereinbart, doch dann brach das Unwetter los. Nach einer Krisensitzung war die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin zu einem Telefonat bereit.

Frau Dreyer, wie ist die Lage bei Ihnen in der Eifel?

Malu Dreyer: In Teilen von Rheinland-Pfalz spielt sich eine absolute Katastrophe ab. Starkregen hat zu einem ganz verheerenden Hochwasser mit massiven Schäden geführt. Es gibt Tote und Vermisste. Menschen bangen um ihre Liebsten. Wir sind mit dem Herzen bei ihnen. Die Rettungskräfte unternehmen alles, um die Menschen zu retten und in Sicherheit zu bringen. Ihnen gilt mein ganz großer Dank und Respekt.

Sie leben in Trier, mitten in der Katastrophenregion. Was hat Sie besonders bewegt?

Dreyer: Ich habe Anwohner besucht, die ihre Häuser und Wohnungen verlassen mussten. In der Notunterkunft habe ich mit den verzweifelten Menschen gesprochen. Unter ihnen war eine 88-Jährige, die Geburtstag hatte. Kinder sorgten sich um ihr Haustier. Andere warteten auf vermisste Angehörige. Es ist so traurig. Ich denke so sehr an all diese Menschen.

Ist das, was Sie erleben, schon die Klimakrise?

Dreyer: Wir erleben schon mehrere Jahre hintereinander extreme Dürren, Starkregen- und Hochwasserereignisse – gerade auch in unserem Bundesland. Der Klimawandel ist nichts Abstraktes mehr. Wir erleben ihn hautnah und schmerzhaft. In Rheinland-Pfalz haben wir sehr ehrgeizige Klimaziele, wollen spätestens 2040 klimaneutral sein. Es ist eine Jahrhundertaufgabe, der wir uns entschieden stellen und die wir weiter forcieren müssen.

Finden Sie die deutsche Klimaschutzpolitik noch zu lasch?

Dreyer: In den vergangenen Jahren haben wir in Deutschland vieles nicht umgesetzt, was notwendig gewesen wäre. Davon bin ich fest überzeugt. Es reicht nicht, nur Klimaziele auszusprechen. Es kommt darauf an, die auf den unterschiedlichen Ebenen gesteckten Ziele in einer gemeinsamen Kraftanstrengung zu erreichen. Wir sollten uns fokussieren auf die Möglichkeiten der Umsetzung und mehr Tempo an den Tag legen.

Was bedeutet das konkret? Wie teuer sollen Fliegen und Autofahren werden?

Dreyer: Dieses Beispiel macht das, was wir tun müssen, viel zu klein. Wir müssen große Schritte tun. Dazu gehört, dass wir uns als Verbraucher neu orientieren. Dazu gehört aber auch, dass wir die erneuerbaren Energien ausbauen und unsere Industrie umstellen. Wir müssen darauf achten, dass Bürgerinnen und Bürger mit einem kleineren Geldbeutel alles mittragen können.

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer warnt – gerade auch mit Blick auf den Masterplan der EU-Kommission zur Klimaneutralität – vor zu viel Ehrgeiz beim Klimaschutz. Haben Sie keine Sorge, dass Unternehmen in andere Weltregionen abwandern könnten?

Dreyer: Meine Erfahrung ist genau die umgekehrte: Die allermeisten Unternehmen sind auf dem Weg zu einer klimaneutralen Produktion. Wir müssen sie unterstützen und ihnen die Rahmenbedingungen ermöglichen. Das scheitert momentan im großen Stil an der CDU/CSU. Mit Blick auf unsere Kinder und Enkel sollten wir alle beim Klimaschutz den größtmöglichen Ehrgeiz an den Tag legen.

Zum Klimawandel kommt die Pandemie, und auch in Deutschland steigen die Corona-Infektionen wieder sprunghaft an. Steuern wir auf den nächsten Lockdown zu?

Dreyer: Wir schauen natürlich auch mit Sorge auf diese Zahlen. Dennoch möchte ich sagen, dass die Inzidenz heute viel weniger über die Gefahr einer Erkrankung und die mögliche Belastung des Gesundheitssystems aussagt, als das noch vor einem halben Jahr der Fall war – einfach deshalb, weil immer mehr Menschen geimpft werden. Deswegen sind zwei Sachen wichtig: Es muss uns gelingen, dass sich noch viel mehr Menschen impfen lassen. Und die Bundesländer müssen mit der Bundesregierung zu einem neuen Warnwert kommen. Wir sollten uns rasch auf eine bundeseinheitliche Regelung verständigen.

Gegen Masern muss man sich in Deutschland impfen lassen. Warum sollte eine Corona-Impfpflicht ausgeschlossen bleiben?

Dreyer: Wir haben den Menschen von Anfang an versichert, dass es in Deutschland keine Impfpflicht bezogen auf Corona geben wird.

Ist die Ständige Impfkommission gut beraten, Impfungen für Kinder nicht zu empfehlen?

Dreyer: Ich bin keine Wissenschaftlerin und werde der Ständigen Impfkommission keine Empfehlung geben. Es geht um die wichtige Frage, ob die Impfung für Kinder sicher ist.